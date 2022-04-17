17 апреля 2022
16 апреля 2022
15 апреля 2022

В Челябинске начали отключать отопление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, радиатор, отопление, батарея отопления, батареи, отключение отопления
Батареи в квартирах челябимнцев начнут последовательно остывать с 18 апреля Фото:

В Челябинске завершается отопительный сезон. Об этом 18 апреля заявил на аппаратном совещании в администрации вице-мэр Александр Астахов.

«В связи повышением среднесуточной температуры выше плюс 8 градусов с понедельника, 18 апреля, начинаем постепенно отключать отопление в жилом секторе. На случай внезапного изменения погоды тепло будет подаваться в прежнем режиме в школы, детские сады и другие социальные учреждения», — доложил чиновник главе Челябинска Наталье Котовой.

Кроме того, по словам Астахова, установившиеся сухие дни с устойчивой плюсовой температурой позволят провести противоклещевую обработку общественных скверов и парков. Завершить эти работы планируется к концу мая, а к 15 мая будут полностью подготовлены к летнему сезону все городские пляжи.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске завершается отопительный сезон. Об этом 18 апреля заявил на аппаратном совещании в администрации вице-мэр Александр Астахов. «В связи повышением среднесуточной температуры выше плюс 8 градусов с понедельника, 18 апреля, начинаем постепенно отключать отопление в жилом секторе. На случай внезапного изменения погоды тепло будет подаваться в прежнем режиме в школы, детские сады и другие социальные учреждения», — доложил чиновник главе Челябинска Наталье Котовой. Кроме того, по словам Астахова, установившиеся сухие дни с устойчивой плюсовой температурой позволят провести противоклещевую обработку общественных скверов и парков. Завершить эти работы планируется к концу мая, а к 15 мая будут полностью подготовлены к летнему сезону все городские пляжи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...