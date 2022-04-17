В Челябинске начали отключать отопление

Батареи в квартирах челябимнцев начнут последовательно остывать с 18 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске завершается отопительный сезон. Об этом 18 апреля заявил на аппаратном совещании в администрации вице-мэр Александр Астахов.

«В связи повышением среднесуточной температуры выше плюс 8 градусов с понедельника, 18 апреля, начинаем постепенно отключать отопление в жилом секторе. На случай внезапного изменения погоды тепло будет подаваться в прежнем режиме в школы, детские сады и другие социальные учреждения», — доложил чиновник главе Челябинска Наталье Котовой.

Кроме того, по словам Астахова, установившиеся сухие дни с устойчивой плюсовой температурой позволят провести противоклещевую обработку общественных скверов и парков. Завершить эти работы планируется к концу мая, а к 15 мая будут полностью подготовлены к летнему сезону все городские пляжи.