Екатеринбурженке, которая заживо сожгла бомжа, вынесли приговор

Судебное заседание прошло 18 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд приговорил екатеринбурженку Анну Шехереву, которая заживо сожгла бездомного Данила Груздева, к 12 годам колонии общего режима. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда.

«Суд постановил назначить Анне Шехеревой наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в решении суда. В счет срока Шехеревой зачтут время, которое она провела в СИЗО — С 15 июля 2021 года. Один день там засчитают за 1,5 дня колонии. Прокуратура запрашивала для девушки 13 лет колонии общего режима.

Старший помощник СУ Следственного комитета по Свердловской области сообщил, что Шехерева могла получить максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Однако прокуратура в суде запросила девушке 13 лет колонии с последующим ограничением свободы.

Шехерева сожгла бездомного, спящего на улице, весной 2021 года. Она вечером гуляла с друзьями, когда увидела двух спящих мужчин на улице Луначарского. Шехерева облила одного из них морилкой и лаком, найденными рядом со спящими, а затем поднесла зажигалку и подожгла одежду Данила Груздева. Бездомному вызвали скорую помощь, но он скончался от сильных ожогов.

Шехерева заявляла, что не хотела убивать человека, а обливала его жидкостью, чтобы разбудить. При этом она якобы не знала, что в бутылках находятся горючие вещества, потому что потеряла обоняние из-за коронавируса. Присяжные заседатели признали Шехереву виновной и заявили, что она не заслуживает снисхождения за свой поступок.

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