В Кремле ждут первую оплату за газ в рублях в мае

В мае 2022 года Россия получит первые платежи в рублях за поставки газа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Оплата последует в мае за поставки, которые начались после вступления в силу указа президента. Пока какое-то время есть», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 и лидеры Евросоюза заявили, что не будут этого делать. Владимир Путин сообщил, что в таком случае Россия прекратит поставки газа, пишет «Национальная служба новостей».
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
В мае 2022 года Россия получит первые платежи в рублях за поставки газа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Оплата последует в мае за поставки, которые начались после вступления в силу указа президента. Пока какое-то время есть», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 и лидеры Евросоюза заявили, что не будут этого делать. Владимир Путин сообщил, что в таком случае Россия прекратит поставки газа, пишет «Национальная служба новостей».