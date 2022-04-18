Посол РФ: Москва и Вашингтон — не партнеры

Анатолий Антонов высказался об отношениях РФ и США
Россия и США в настоящий момент не являются партнерами. С таким заявлением выступит посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Я уверен, что нам следует быть партнерами. Сейчас мы не партнеры. Жаль», — сказал Антонов в интервью Politico.
Антонов считает, что США должны определиться, кем для них является Россия. Вашингтон, по мнению посла, должен дать РФ статус партнера, соперника, оппонента или врага. При этом Антонов считает, что Запад стремится ослабить РФ, а НАТО не является сугубо оборонительным альянсом.
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