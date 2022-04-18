Единороссы взяли под контроль развитие отделений «Почты России»

19 апреля 2022 в 01:59 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» создала штабы для контроля за развитием почтовых отделений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Партия «Единая Россия» совместно с «Почтой России» создала штабы для контроля за реализацией программы модернизации почтовых отделений. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на совещании с гендиректором «Почты России» Максимом Акимовым. «„Единая Россия“ и „Почта России“ создали региональные штабы, которые будут контролировать ход модернизации почтовых отделений по всей стране. Федеральный штаб создан в Министерстве цифрового развития. До 2025 года будет обновлено 25 тысяч отделений», — рассказал Хинштейн. По словам депутата, почта является важнейшим социальным партнером для партии. «Она обслуживает около 30 млн жителей сельских территорий и предоставляет базовый набор социальных и государственных услуг», — добавил он. Большая часть почтовых отделений в 2022 году будет обновлена в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. В последующие два года масштабная модернизация затронет Поволжье. В дополнение к традиционным почтовым услугам в отделениях будет осуществляться продажа лекарств, также у населения появится возможность получить государственные и муниципальные услуги и юридически значимые сообщения. В сентябре 2021 года стало известно, что «Единая Россия» предусмотрит в федеральном бюджете на 2022 год средства на модернизацию отделений «Почты России». В частности. в Самарской области уже испытали ряд пилотных проектов по расширению функционала почтовых отделений. В ряде учреждений были открыты аптеки, а почтальонов привлекли к кампаниям по диспансеризации и вакцинации населения, организации телемедицинских консультаций. Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал идею по расширению функционала «Почты России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Партия «Единая Россия» совместно с «Почтой России» создала штабы для контроля за реализацией программы модернизации почтовых отделений. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на совещании с гендиректором «Почты России» Максимом Акимовым. «„Единая Россия“ и „Почта России“ создали региональные штабы, которые будут контролировать ход модернизации почтовых отделений по всей стране. Федеральный штаб создан в Министерстве цифрового развития. До 2025 года будет обновлено 25 тысяч отделений», — рассказал Хинштейн. По словам депутата, почта является важнейшим социальным партнером для партии. «Она обслуживает около 30 млн жителей сельских территорий и предоставляет базовый набор социальных и государственных услуг», — добавил он. Большая часть почтовых отделений в 2022 году будет обновлена в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. В последующие два года масштабная модернизация затронет Поволжье. В дополнение к традиционным почтовым услугам в отделениях будет осуществляться продажа лекарств, также у населения появится возможность получить государственные и муниципальные услуги и юридически значимые сообщения. В сентябре 2021 года стало известно, что «Единая Россия» предусмотрит в федеральном бюджете на 2022 год средства на модернизацию отделений «Почты России». В частности. в Самарской области уже испытали ряд пилотных проектов по расширению функционала почтовых отделений. В ряде учреждений были открыты аптеки, а почтальонов привлекли к кампаниям по диспансеризации и вакцинации населения, организации телемедицинских консультаций. Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал идею по расширению функционала «Почты России».