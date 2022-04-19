Вышедшая со Знаменем Победы к ВСУ бабушка вызвала резонанс в ООН

В ООН обсуждают историю украинской бабушки, сообщил Дмитрий Полянский Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

История бабушки, которая вышла к бойцам вооруженных сил Украины (ВСУ) со Знаменем Победы, вызвала резонанс в ООН. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Многие интересовались, коллеги в кулуарах спрашивали и звонили потом, что это за бабушка. Я отправлял видеоролик, рассказывал. Эта история действительно вызвала резонанс здесь, и я очень рад, что она и дома вызвала резонанс», — рассказал Полянский.

Ранее на Украине бабушка месте с мужем вышла на улицу и развернула Знамя Победы, приняв украинских военнослужащих за российских солдат. Один из националистов дал бабушке консервы. Однако после он отнял у нее Знамя Победы и растоптал. Старушка вернула еду и попросила отдать ей флаг.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что безусловный приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

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