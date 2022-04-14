В соцсети восхитились храбростью бабушки, давшей отпор ВСУ

15 апреля 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

Зарубежные пользователи Twitter восхитились украинской бабушкой, давшей отпор ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зарубежные пользователи Twitter восхитились храбростью украинской бабушки, которая вместе с мужем вышла на улицу и развернула знамя, приняв украинских военнослужащих за российских солдат. Один из националистов дал бабушке консервы, она обрадовалась. Однако после он отнял у нее Знамя Победы и растоптал. Старушка вернула еду и стала объяснять важность флага. Видеозапись произошедшего опубликовал заместитель постпреда России в женевском офисе ООН Александр Алимов. «Какой храбрый человек выступил против фашизма», — написал PatricMan2. Другой пользователь назвал бабушку смелой за ее поступок. «Бабушка, вы одна на миллион. Люблю вашу храбрость!» — написал Anduseyl. Также присутствуют комментарии, где пользователи соцсети выражают надежду, что украинская бабушка осталась жива. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Они также издеваются над российскими военнослужащими, попавшими в плен. В ООН уже призвали расследовать обвинения в пытках над военными РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Зарубежные пользователи Twitter восхитились храбростью украинской бабушки, которая вместе с мужем вышла на улицу и развернула знамя, приняв украинских военнослужащих за российских солдат. Один из националистов дал бабушке консервы, она обрадовалась. Однако после он отнял у нее Знамя Победы и растоптал. Старушка вернула еду и стала объяснять важность флага. Видеозапись произошедшего опубликовал заместитель постпреда России в женевском офисе ООН Александр Алимов. «Какой храбрый человек выступил против фашизма», — написал PatricMan2. Другой пользователь назвал бабушку смелой за ее поступок. «Бабушка, вы одна на миллион. Люблю вашу храбрость!» — написал Anduseyl. Также присутствуют комментарии, где пользователи соцсети выражают надежду, что украинская бабушка осталась жива. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Они также издеваются над российскими военнослужащими, попавшими в плен. В ООН уже призвали расследовать обвинения в пытках над военными РФ.