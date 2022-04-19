Власти РФ хотят выкупить долги «Аэрофлота» за народные деньги

Правительство РФ обсуждает возможность выкупа долгов компании «Аэрофлот» за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в профильных ведомствах.
«Для стабилизации финансового состояния российских авиакомпаний власти планируют дополнительный выпуск акций группы „Аэрофлот“ и погашение долгов других перевозчиков за счет средств ФНБ. Минфин, Минтранс и Росимущество должны подготовить проекты соответствующих распоряжений правительства к 1 июня», — пишет РБК.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 19,5 млрд рублей для поддержки авиакомпаний. Эти деньги пойдут на возврат денег за билеты на рейсы, которые были отменены.
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Правительство РФ обсуждает возможность выкупа долгов компании «Аэрофлот» за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в профильных ведомствах. «Для стабилизации финансового состояния российских авиакомпаний власти планируют дополнительный выпуск акций группы „Аэрофлот“ и погашение долгов других перевозчиков за счет средств ФНБ. Минфин, Минтранс и Росимущество должны подготовить проекты соответствующих распоряжений правительства к 1 июня», — пишет РБК. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 19,5 млрд рублей для поддержки авиакомпаний. Эти деньги пойдут на возврат денег за билеты на рейсы, которые были отменены.