Власти РФ хотят выкупить долги «Аэрофлота» за народные деньги

Погасить долги «Аэрофлота» планируют за счет средств ФНБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство РФ обсуждает возможность выкупа долгов компании «Аэрофлот» за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

«Для стабилизации финансового состояния российских авиакомпаний власти планируют дополнительный выпуск акций группы „Аэрофлот“ и погашение долгов других перевозчиков за счет средств ФНБ. Минфин, Минтранс и Росимущество должны подготовить проекты соответствующих распоряжений правительства к 1 июня», — пишет РБК.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 19,5 млрд рублей для поддержки авиакомпаний. Эти деньги пойдут на возврат денег за билеты на рейсы, которые были отменены.