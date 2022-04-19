Власти РФ хотят выкупить долги «Аэрофлота» за народные деньги

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Аэропорт Шереметьево, терминал
Погасить долги «Аэрофлота» планируют за счет средств ФНБ Фото:

Правительство РФ обсуждает возможность выкупа долгов компании «Аэрофлот» за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

«Для стабилизации финансового состояния российских авиакомпаний власти планируют дополнительный выпуск акций группы „Аэрофлот“ и погашение долгов других перевозчиков за счет средств ФНБ. Минфин, Минтранс и Росимущество должны подготовить проекты соответствующих распоряжений правительства к 1 июня», — пишет РБК.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 19,5 млрд рублей для поддержки авиакомпаний. Эти деньги пойдут на возврат денег за билеты на рейсы, которые были отменены.

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Правительство РФ обсуждает возможность выкупа долгов компании «Аэрофлот» за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в профильных ведомствах. «Для стабилизации финансового состояния российских авиакомпаний власти планируют дополнительный выпуск акций группы „Аэрофлот“ и погашение долгов других перевозчиков за счет средств ФНБ. Минфин, Минтранс и Росимущество должны подготовить проекты соответствующих распоряжений правительства к 1 июня», — пишет РБК. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 19,5 млрд рублей для поддержки авиакомпаний. Эти деньги пойдут на возврат денег за билеты на рейсы, которые были отменены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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