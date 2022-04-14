Мишустин придумал, как спасти авиакомпании РФ от разорения

14 апреля 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Правительство выделит авиакомпаниям деньги на выплату компенсаций за билеты, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ выделит авиакомпаниям 19,5 млрд рублей для возврата денег за билеты на рейсы, которые были отменены. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством. «Сегодня выделим российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей. Субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений, что сбережет перевозчикам собственные оборотные средства. А значит, будут финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов. Это главный приоритет», — приводит слова Мишустина официальный сайт правительства. Ранее США и страны Евросоюза закрыли свое небо для российских самолетов из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Евросоюз также внес несколько российских авиакомпаний в черный список. В Росавиации заявили, что решение ЕС не повлияет на безопасность полетов, пишет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство РФ выделит авиакомпаниям 19,5 млрд рублей для возврата денег за билеты на рейсы, которые были отменены. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством. «Сегодня выделим российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей. Субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений, что сбережет перевозчикам собственные оборотные средства. А значит, будут финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов. Это главный приоритет», — приводит слова Мишустина официальный сайт правительства. Ранее США и страны Евросоюза закрыли свое небо для российских самолетов из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Евросоюз также внес несколько российских авиакомпаний в черный список. В Росавиации заявили, что решение ЕС не повлияет на безопасность полетов, пишет RT.