Стройка уникальной свердловской школы оказалась под угрозой

19 апреля 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Федеральное правительство уже выделило средства на этот проект, теперь инвестор ждет решения областных властей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области оказался фактически остановлен проект строительства государственно-частной школы в Березовском. Правительство региона откладывает выделение средств на объект. Об этом URA.RU рассказал инвестор — владелец группы Brozex, депутат законодательного собрания Вячеслав Брозовский. «Проект никак не продвигается. Ждем реакции властей по этому поводу — какие перспективы, что нам скажут. Федеральное финансирование выделено, сейчас ждем, какое решение примут областные власти», — сказал предприниматель. Ранее сроки проекта и его стоимость неоднократно пересматривались. По состоянию на февраль 2021 года затраты оценивались в 900 млн рублей. Школу планировалось построить в Лесозаводском районе Березовского. Под нее уже выделен земельный участок. Учебное заведение рассчитано на 825 детей. Как ранее сообщал Вячеслав Брозовский, финансовая модель предварительно была одобрена правительством региона. Она была следующей: 20% стоимости проекта вложит инвестор из собственных средств, остальные 80% покроет за счет банковского кредита. Спустя три года правительство области начнет гасить долг по займу, а затем — компенсировать расходы застройщика с учетом выплаченных процентов по кредиту. Инвестор выходит из проекта сразу после сдачи объекта, содержать школу будут на бюджетные средства. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области оказался фактически остановлен проект строительства государственно-частной школы в Березовском. Правительство региона откладывает выделение средств на объект. Об этом URA.RU рассказал инвестор — владелец группы Brozex, депутат законодательного собрания Вячеслав Брозовский. «Проект никак не продвигается. Ждем реакции властей по этому поводу — какие перспективы, что нам скажут. Федеральное финансирование выделено, сейчас ждем, какое решение примут областные власти», — сказал предприниматель. Ранее сроки проекта и его стоимость неоднократно пересматривались. По состоянию на февраль 2021 года затраты оценивались в 900 млн рублей. Школу планировалось построить в Лесозаводском районе Березовского. Под нее уже выделен земельный участок. Учебное заведение рассчитано на 825 детей. Как ранее сообщал Вячеслав Брозовский, финансовая модель предварительно была одобрена правительством региона. Она была следующей: 20% стоимости проекта вложит инвестор из собственных средств, остальные 80% покроет за счет банковского кредита. Спустя три года правительство области начнет гасить долг по займу, а затем — компенсировать расходы застройщика с учетом выплаченных процентов по кредиту. Инвестор выходит из проекта сразу после сдачи объекта, содержать школу будут на бюджетные средства.