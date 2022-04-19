РФ открыла гумкоридор для украинских боевиков с «Азовстали»

Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих с мариупольского комбината «Азовсталь». Министерство обороны РФ уведомило об этом вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.
«ВС РФ открыли гумкоридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков нацформирований с комбината „Азовсталь“ в 14:00. Заявление доведено украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук», — сообщили в ведомстве.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что спецгруппы приступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе. Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида.
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Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих с мариупольского комбината «Азовсталь». Министерство обороны РФ уведомило об этом вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук. «ВС РФ открыли гумкоридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков нацформирований с комбината „Азовсталь“ в 14:00. Заявление доведено украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук», — сообщили в ведомстве. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что спецгруппы приступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе. Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида.