Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя

Вся территория Мариуполя зачищена от ВСУ. Об этом заявили на брифинге Минобороны.
«Вся городская территория Мариуполя зачищена от украинских войск. Остатки группировки заблокированы на заводе „Азовсталь“», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, на территории «Азовстали» осталось около 2,5 тысячи украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. Он заявил, что на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4 тысяч человек.
Штурму завода препятствует подземный город, а также отдельные здания, рассчитанные на ядерный удар. Такое заявление сделал советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Он уточнил, что завод «Азовсталь» строился с учетом рисков бомбежки и блокады.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Об оккупации речи нет. Российские войска бережно относятся к мирным жителям, в то время как с украинской стороны продолжаются обстрелы людей. Граждане используются в качестве живого щита.
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