Украинские боевики на «Азовстали» отказались сдаваться

17 апреля 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

Националисты засели на заводе Мариуполя, уверил военный из ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики, которые засели на территории завода «Азовсталь» и металлургического завода имени Ильича, отказались сложить оружие. Об этом сообщил командир подразделения ДНР с позывным «Хохол». «Ситуация на передовой напряженная. Но стабильно идем вперед. Уже заходим в Азовсталь. „Ильича“ практически наш. Какое перемирие? О чем говорить? Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ», — сказал командир подразделения ДНР, передает корреспондент РИА «Новости». Ранее Минобороны РФ предложило сложить оружие националистам и иностранным наемникам, которые находятся на территории «Азовстали». Сдавшимся боевикам пообещали сохранить жизнь. Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя. В Минобороны РФ сообщили, что Киев запретил боевикам «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) вести переговоры о сдаче в плен к российской армии. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля. По его словам, целями стали демилитаризация и денацификация. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Украинские боевики, которые засели на территории завода «Азовсталь» и металлургического завода имени Ильича, отказались сложить оружие. Об этом сообщил командир подразделения ДНР с позывным «Хохол». «Ситуация на передовой напряженная. Но стабильно идем вперед. Уже заходим в Азовсталь. „Ильича“ практически наш. Какое перемирие? О чем говорить? Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ», — сказал командир подразделения ДНР, передает корреспондент РИА «Новости». Ранее Минобороны РФ предложило сложить оружие националистам и иностранным наемникам, которые находятся на территории «Азовстали». Сдавшимся боевикам пообещали сохранить жизнь. Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя. В Минобороны РФ сообщили, что Киев запретил боевикам «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) вести переговоры о сдаче в плен к российской армии. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля. По его словам, целями стали демилитаризация и денацификация.