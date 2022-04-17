Украинские боевики на «Азовстали» отказались сдаваться

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, последствия, украина, мариуполь, разрушения, окраина, обстрел, кварталы
Националисты засели на заводе Мариуполя, уверил военный из ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики, которые засели на территории завода «Азовсталь» и металлургического завода имени Ильича, отказались сложить оружие. Об этом сообщил командир подразделения ДНР с позывным «Хохол».

«Ситуация на передовой напряженная. Но стабильно идем вперед. Уже заходим в Азовсталь. „Ильича“ практически наш. Какое перемирие? О чем говорить? Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ», — сказал командир подразделения ДНР, передает корреспондент РИА «Новости».

Ранее Минобороны РФ предложило сложить оружие националистам и иностранным наемникам, которые находятся на территории «Азовстали». Сдавшимся боевикам пообещали сохранить жизнь. Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя. В Минобороны РФ сообщили, что Киев запретил боевикам «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) вести переговоры о сдаче в плен к российской армии. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля. По его словам, целями стали демилитаризация и денацификация.

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Украинские боевики, которые засели на территории завода «Азовсталь» и металлургического завода имени Ильича, отказались сложить оружие. Об этом сообщил командир подразделения ДНР с позывным «Хохол». «Ситуация на передовой напряженная. Но стабильно идем вперед. Уже заходим в Азовсталь. „Ильича“ практически наш. Какое перемирие? О чем говорить? Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ», — сказал командир подразделения ДНР, передает корреспондент РИА «Новости». Ранее Минобороны РФ предложило сложить оружие националистам и иностранным наемникам, которые находятся на территории «Азовстали». Сдавшимся боевикам пообещали сохранить жизнь. Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя. В Минобороны РФ сообщили, что Киев запретил боевикам «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) вести переговоры о сдаче в плен к российской армии. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля. По его словам, целями стали демилитаризация и денацификация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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