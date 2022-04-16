Минобороны РФ предложило спасение националистам на «Азовстали»

17 апреля 2022 в 03:13 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ гарантирует сохранение жизней сдавшимся украинским боевикам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России предложили боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам, находящимся на территории металлургического комбината «Азовсталь», сложить оружие и гарантировано сохранить свои жизни. Об этом говорится в срочном заявлении Министерства обороны РФ. «Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате „Азовсталь“, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные Силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 (мск) 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — сообщается в заявлении министерства. Уточняется, что всем сдавшимся боевикам гарантируется сохранение жизни. В заявлении Минобороны говорится, что 16 апреля было замечено повышение интенсивности ведения радиопереговоров националистов, заблокированных на территории «Азовстали». Содержание радиоперехватов подчеркивает, что боевики попали в безвыходное положение, оказавшись без продуктов питания и воды. «Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен», — сообщают в оборонном ведомстве. Подчеркивается, что украинские власти категорически запрещают боевикам сдаваться, угрожая расстрелами по условиям «военного времени». Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. Ранее он заявил, что чеченские силовики взяли штурмом украинских националистов, засевших на заводе «Азовсталь» с помощью гранат. По его данным, российская армия освободила Мариуполь на 98%. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы России предложили боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам, находящимся на территории металлургического комбината «Азовсталь», сложить оружие и гарантировано сохранить свои жизни. Об этом говорится в срочном заявлении Министерства обороны РФ. «Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате „Азовсталь“, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные Силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 (мск) 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — сообщается в заявлении министерства. Уточняется, что всем сдавшимся боевикам гарантируется сохранение жизни. В заявлении Минобороны говорится, что 16 апреля было замечено повышение интенсивности ведения радиопереговоров националистов, заблокированных на территории «Азовстали». Содержание радиоперехватов подчеркивает, что боевики попали в безвыходное положение, оказавшись без продуктов питания и воды. «Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен», — сообщают в оборонном ведомстве. Подчеркивается, что украинские власти категорически запрещают боевикам сдаваться, угрожая расстрелами по условиям «военного времени». Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. Ранее он заявил, что чеченские силовики взяли штурмом украинских националистов, засевших на заводе «Азовсталь» с помощью гранат. По его данным, российская армия освободила Мариуполь на 98%. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.