Владимир Якушев откроет в Шадринске индустриальный парк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев приедет 20 апреля в Шадринск (Курганская область). Планируется, что он примет участие в открытии нового индустриального парка на площадке Шадринского автоагрегатного завода, принадлежащего УГМК. Сообщают источники близкие к правительству Курганской области.

«В Курганскую область приезжает Владимир Якушев. Он примет участие в открытии проекта ШААЗа. Кроме того, вероятен осмотр поликлиники и строящегося детсада в Шадринске», — уточнили инсайдеры.

Стоимость проекта индустриального парка оценивается в 380 млн рублей. Часть средств в создание парка вложила Уральская горно-металлургическая компания. Здесь размещаются два предприятия-резидента. Это производство полного цикла погрузочно-доставочных машин и шахтных самосвалов и изготовление пластмасс и синтетических смол в первичных формулах.

Как ранее писало URA.RU, в результате реализации проекта индустриального парка будет создано 100 новых высокотехнологичных рабочих мест. Индустриальный парк в Шадринске станет одной из семи подобных площадок, которые создают в регионе.