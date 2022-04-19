Полпред Якушев откроет важный проект курганского завода. Инсайд

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, шумков вадим, якушев владимир
Владимир Якушев откроет в Шадринске индустриальный парк Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев приедет 20 апреля в Шадринск (Курганская область). Планируется, что он примет участие в открытии нового индустриального парка на площадке Шадринского автоагрегатного завода, принадлежащего УГМК. Сообщают источники близкие к правительству Курганской области.

«В Курганскую область приезжает Владимир Якушев. Он примет участие в открытии проекта ШААЗа. Кроме того, вероятен осмотр поликлиники и строящегося детсада в Шадринске», — уточнили инсайдеры.

Стоимость проекта индустриального парка оценивается в 380 млн рублей. Часть средств в создание парка вложила Уральская горно-металлургическая компания. Здесь размещаются два предприятия-резидента. Это производство полного цикла погрузочно-доставочных машин и шахтных самосвалов и изготовление пластмасс и синтетических смол в первичных формулах.

Как ранее писало URA.RU, в результате реализации проекта индустриального парка будет создано 100 новых высокотехнологичных рабочих мест. Индустриальный парк в Шадринске станет одной из семи подобных площадок, которые создают в регионе.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев приедет 20 апреля в Шадринск (Курганская область). Планируется, что он примет участие в открытии нового индустриального парка на площадке Шадринского автоагрегатного завода, принадлежащего УГМК. Сообщают источники близкие к правительству Курганской области. «В Курганскую область приезжает Владимир Якушев. Он примет участие в открытии проекта ШААЗа. Кроме того, вероятен осмотр поликлиники и строящегося детсада в Шадринске», — уточнили инсайдеры. Стоимость проекта индустриального парка оценивается в 380 млн рублей. Часть средств в создание парка вложила Уральская горно-металлургическая компания. Здесь размещаются два предприятия-резидента. Это производство полного цикла погрузочно-доставочных машин и шахтных самосвалов и изготовление пластмасс и синтетических смол в первичных формулах. Как ранее писало URA.RU, в результате реализации проекта индустриального парка будет создано 100 новых высокотехнологичных рабочих мест. Индустриальный парк в Шадринске станет одной из семи подобных площадок, которые создают в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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