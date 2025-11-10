В Курганской области строят ветряную мельницу. Видео
Ветряную мельницу восстанавливают в курганском селе
В Курганской области строят ветряную мельницу, символизирующую крестьянский труд и возрождение. Об этом сообщается в соцсетях.
«Присутствие ветряной мельницы возле села Нагорское в Притобольном округе становится милой и неотъемлемой деталью родного русского пейзажа и символом возрождения. Ведь почти в каждом селе долгие годы символами ушедшей эпохи были заброшенные церкви без куполов и остатки ветряных мельниц. Храмы в Курганской области восстанавливаются, а сейчас появился и символ нелегкого крестьянского труда — ветряная Нагорская мельница», — сообщается в группе «Нагорская мельница» в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается также, что со скрипа мельничного колеса начинаются десятки легенд и сказок. Сейчас на ветряной мельнице продолжается сборка механизмов ветряка.
Восстановление ветряной мельницы возле села Нагорское в Притобольном округе Курганской области вписывается в общий тренд на благоустройство региона. В области уже благоустроены десятки общественных пространств — например, в рабочем поселке Каргаполье появилась зона отдыха с качелями и велодорожка, а в Кургане обновили порядка 30 зон для отдыха. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!