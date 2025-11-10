Логотип РИА URA.RU
В Курганской области строят ветряную мельницу. Видео

10 ноября 2025 в 06:27
Ветряную мельницу восстанавливают в курганском селе

Фото: ВКонтакте/Нагорская мельница

В Курганской области строят ветряную мельницу, символизирующую крестьянский труд и возрождение. Об этом сообщается в соцсетях.

«Присутствие ветряной мельницы возле села Нагорское в Притобольном округе становится милой и неотъемлемой деталью родного русского пейзажа и символом возрождения. Ведь почти в каждом селе долгие годы символами ушедшей эпохи были заброшенные церкви без куполов и остатки ветряных мельниц. Храмы в Курганской области восстанавливаются, а сейчас появился и символ нелегкого крестьянского труда — ветряная Нагорская мельница», — сообщается в группе «Нагорская мельница» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается также, что со скрипа мельничного колеса начинаются десятки легенд и сказок. Сейчас на ветряной мельнице продолжается сборка механизмов ветряка.

Восстановление ветряной мельницы возле села Нагорское в Притобольном округе Курганской области вписывается в общий тренд на благоустройство региона. В области уже благоустроены десятки общественных пространств — например, в рабочем поселке Каргаполье появилась зона отдыха с качелями и велодорожка, а в Кургане обновили порядка 30 зон для отдыха. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

