Ветряную мельницу восстанавливают в курганском селе Фото: ВКонтакте/Нагорская мельница

В Курганской области строят ветряную мельницу, символизирующую крестьянский труд и возрождение. Об этом сообщается в соцсетях.

«Присутствие ветряной мельницы возле села Нагорское в Притобольном округе становится милой и неотъемлемой деталью родного русского пейзажа и символом возрождения. Ведь почти в каждом селе долгие годы символами ушедшей эпохи были заброшенные церкви без куполов и остатки ветряных мельниц. Храмы в Курганской области восстанавливаются, а сейчас появился и символ нелегкого крестьянского труда — ветряная Нагорская мельница», — сообщается в группе «Нагорская мельница» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается также, что со скрипа мельничного колеса начинаются десятки легенд и сказок. Сейчас на ветряной мельнице продолжается сборка механизмов ветряка.

