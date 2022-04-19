Компания Henkel сворачивает производство в Челябинской области

Компания выпускает такие бренды, как Persil, Schwarzkopf и «Момент» (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Немецкий производитель чистящих и моющих средств, клеевых и прочих материалов, компания Henkel 19 апреля объявил об уходе из России. Однако, несмотря на это, предприятия компании продолжат свою работу. Компания владеет 11 предприятиями по всей России, одно из которых расположено в поселке Роза Челябинской области.

«Процедура исполнения сейчас готовится. Henkel будет тесно сотрудничать со своими командами в России над деталями, чтобы обеспечить упорядоченный процесс», — сообщает издание 74.ру со ссылкой на сообщение компании.

В Henkel позаботились о своих сотрудниках. 2500 работников предприятий компании в России будут продолжать работать и получать зарплату. Директор компании Карстен Кнобель пояснил, что ожидаемые финансовые последствия запланированного выхода для Henkel в настоящее время не поддаются количественной оценке.

Завод Henkel построили в Челябинской области в 2007 году. Он стал вторым в линейке немецкого производителя, построенным в России. Предприятие выпускает 150 тысяч тонн продукции в год. К тому же предприятие дает работу жителям близлежащих поселений.

Из-за антироссийских санкций многие зарубежные компании разорвали экономические отношения с Россией. Суть ограничительных санкций заключается в ослаблении экономического состояния РФ. Также ограничения призваны ухудшить жизнь миллионам россиян. Президент России Владимир Путин назвал такие меры борьбы агрессивными.