Врач Болибок рассказал о редком последствии коронавируса

20 апреля 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

При COVID-19 может развиться «слоновая болезнь» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Одним из редких проявлений постковидного синдрома является «слоновая болезнь». Заболевания возникает вследствие поражения COVID-19 лимфатической системы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «„Слоновая болезнь“, по-другому, лимфостаз или элефантиаз — это достаточно редкое осложнение. Оно может развиться из-за воспаления лимфатических узлов и лимфатических сосудов. При элефантиазе область проявления — паховые части. Часто проблемы с лимфатической системой встречались у пациентов при штамме „Дельта“», — объяснил доктор Владимир Болибок. По словам врача-иммунолога, при «Дельте» поражения наблюдались в области ЖКТ. «Пациенты жаловались на мезаденит, когда из-за воспаления лимфаузлов брыжейки кишечника, жидкость застаивалась в брюшной полости и возникали достаточно интенсивные боли в животе, особенно у детей. При „Омикроне“ наблюдались очень интенсивные боли в горле. Дети даже отказывались от еды и питья. Связано это было с воспалением лимфоузлов в шее, в затылочной части. Также я на личной практике наблюдал отек век. Это лимфостаз в бассейне лимфоузлов шеи», — объяснил доктор Владимир Болибок. Спикер подчеркнул, что лимфостаз при COVID-19, как правило, развивается у людей с хроническими заболеваниями. «Симптом, связанный с поражением лимфатической системы при коронавирусе, медики стали отмечать еще в конце 2020 году, но встречался он у доли процентов пациентов. У меня складывается впечатление, что возникает он из-за обострения уже существующих проблем. Либо у пациента был хронический тонзиллит с региональным лимфоденитом, даже если миндалины были удалены, либо были какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта и развивался мезаденит», — добавил он. Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что летом в Россию может прийти «потомок» одного из самых опасных штаммов коронавируса «Дельта». Так как сублинии «Омикрона» BA.3 и BA.4 имеют мало шансов стать доминирующими. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Одним из редких проявлений постковидного синдрома является «слоновая болезнь». Заболевания возникает вследствие поражения COVID-19 лимфатической системы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «„Слоновая болезнь“, по-другому, лимфостаз или элефантиаз — это достаточно редкое осложнение. Оно может развиться из-за воспаления лимфатических узлов и лимфатических сосудов. При элефантиазе область проявления — паховые части. Часто проблемы с лимфатической системой встречались у пациентов при штамме „Дельта“», — объяснил доктор Владимир Болибок. По словам врача-иммунолога, при «Дельте» поражения наблюдались в области ЖКТ. «Пациенты жаловались на мезаденит, когда из-за воспаления лимфаузлов брыжейки кишечника, жидкость застаивалась в брюшной полости и возникали достаточно интенсивные боли в животе, особенно у детей. При „Омикроне“ наблюдались очень интенсивные боли в горле. Дети даже отказывались от еды и питья. Связано это было с воспалением лимфоузлов в шее, в затылочной части. Также я на личной практике наблюдал отек век. Это лимфостаз в бассейне лимфоузлов шеи», — объяснил доктор Владимир Болибок. Спикер подчеркнул, что лимфостаз при COVID-19, как правило, развивается у людей с хроническими заболеваниями. «Симптом, связанный с поражением лимфатической системы при коронавирусе, медики стали отмечать еще в конце 2020 году, но встречался он у доли процентов пациентов. У меня складывается впечатление, что возникает он из-за обострения уже существующих проблем. Либо у пациента был хронический тонзиллит с региональным лимфоденитом, даже если миндалины были удалены, либо были какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта и развивался мезаденит», — добавил он. Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что летом в Россию может прийти «потомок» одного из самых опасных штаммов коронавируса «Дельта». Так как сублинии «Омикрона» BA.3 и BA.4 имеют мало шансов стать доминирующими.