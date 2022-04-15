Иммунолог заявил об угрозе возвращения COVID-штамма «Дельта»

15 апреля 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

Летом может вернуться «потомок» штамма «Дельта», считает Николай Крючков Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Летом в Россию может прийти «потомок» одного из самых опасных штаммов коронавируса «Дельта». Таким мнением с URA.RU поделился гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Есть вероятность того, что потомок „Дельты“ выскочит летом. Новые разновидности „Омикрона“ BA.3 и BA.4, которые идентифицировали только в феврале, имеют маленький шанс стать доминирующими. Кто-то говорит, что они дают заразность в пределах 10% по сравнению с „Омикроном“ BA.2, но скорее всего меньше. На такую большую историю, как было при появлении „Дельты“ и „Омикрона“, это не тянет», — сказал Николай Крючков. По мнению иммунолога, до осени в России должно произойти еще два подъема заболеваемости коронавирусом. «Мой прогноз, что будет обострение до конца апреля. Это логичнее, чем конец мая—июнь, как сказал [министр здравоохранения России Михаил] Мурашко. Нестабильная ситуация будет еще летом, но таких волн, как „Омикрон“ и „Дельта“, уже не будет даже близко. Это просто нестабильная ситуация, повышение заболеваемости, но не полноценная волна. Я не думаю, что до осени будет, а осенью уже будет крупная волна», — сказал Николай Крючков. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что новый подъем заболеваемости коронавирусом можно ожидать в конце мая или в июне. По его словам, продолжительность и сила новой волны заболеваемости будет зависеть от самих россиян. В ВОЗ заявили о распространении нового варианта коронавируса XE, который является соединением вариантов «Омикрона» BA.1 и BA.2. В Индии уже сообщили о зараженных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Летом в Россию может прийти «потомок» одного из самых опасных штаммов коронавируса «Дельта». Таким мнением с URA.RU поделился гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Есть вероятность того, что потомок „Дельты“ выскочит летом. Новые разновидности „Омикрона“ BA.3 и BA.4, которые идентифицировали только в феврале, имеют маленький шанс стать доминирующими. Кто-то говорит, что они дают заразность в пределах 10% по сравнению с „Омикроном“ BA.2, но скорее всего меньше. На такую большую историю, как было при появлении „Дельты“ и „Омикрона“, это не тянет», — сказал Николай Крючков. По мнению иммунолога, до осени в России должно произойти еще два подъема заболеваемости коронавирусом. «Мой прогноз, что будет обострение до конца апреля. Это логичнее, чем конец мая—июнь, как сказал [министр здравоохранения России Михаил] Мурашко. Нестабильная ситуация будет еще летом, но таких волн, как „Омикрон“ и „Дельта“, уже не будет даже близко. Это просто нестабильная ситуация, повышение заболеваемости, но не полноценная волна. Я не думаю, что до осени будет, а осенью уже будет крупная волна», — сказал Николай Крючков. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что новый подъем заболеваемости коронавирусом можно ожидать в конце мая или в июне. По его словам, продолжительность и сила новой волны заболеваемости будет зависеть от самих россиян. В ВОЗ заявили о распространении нового варианта коронавируса XE, который является соединением вариантов «Омикрона» BA.1 и BA.2. В Индии уже сообщили о зараженных.