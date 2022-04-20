Роспотребнадзор: мутации коронавируса не закончатся

Новые штаммы коронавируса будут появляться еще долго, заявили в ведомстве Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мутации новой коронавирусной инфекции не закончатся, ведь появление новых штаммов — естественный процесс развития любого вируса. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Мутации коронавируса не закончатся ни на „омикроне“, ни на другом варианте, это невозможно. Никто не может исключить появление нового штамма, потому что это естественный процесс эволюции вирусов», — слова ученого передает ТАСС.

По словам специалиста, новый штамм может появиться даже из-за первоначального вируса, положившего начало пандемии, передает MK.RU . При этом, по данным ведомства, в настоящий момент в РФ пока не зафиксировано новых вариантов коронавируса. Доминирующим является подвил «стелс-омикрон», на него приходится порядка 80% всех заражений COVID-19, дополняет телеканал 360.

Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что летом этого года в Россию может прийти «потомок» одного из самых опасных штаммов коронавируса «Дельта». Так как сублинии «Омикрона» BA.3 и BA.4 имеют мало шансов стать доминирующими.