Японка пожаловалась курганцам на проблемы с поставками чая

В России есть проблемы с поставками чая из Японии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Японский мастер чайной церемонии Урана Куулар пожаловалась жителям Кургана на перебои в поставках чая и рисовых салфеток. Об этом она рассказала во время мастер-класса, проходившего 15 мая в библиотеке имени Маяковского.

«В связи с текущей ситуации в мире возникли проблемы с поставками рисовых салфеток и чая из Японии. Теперь придется договариваться о поставках с Китаем», — передает слова Куулар участник мастер-класса, пожелавший остаться анонимным. На встрече курганцы пили матчу, ели японские сладости и знакомились с особенностями чайной церемонии.

На своей личной странице «ВКонтакте» Куулар отметила, что это ее второй приезд в Курган. В свое первое пребывание осенью 2021 года ее поразили курганские яблони, они напомнили ей о мимидзигари — японской традиции любоваться осенними деревьями. В этот раз она застала цветение деревьев: «В центре города, во дворах, в парках — столько деревьев, усыпанных цветами!» Настоящее ханами (японская традиция любования цветами — прим. ред.)!»

После начала военной спецоперации на Украине Евросоюз, США и ряд других стран Запада ввели масштабные санкции в адрес России, которые повлекли перебои в поставках. При этом санкционное давление страна испытывает с начала 2000-х. Как отметил президент РФ Владимир Путин, основная цель введенных ограничений — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».