19 апреля 2022

Turkish Airlines продлила ограничение на полеты из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, аэропорт кольцово, запрет, turkish airlines, авиаперевозчики, пассажирские перевозки, пассажиры
Полеты планировали возобновить 16 мая Фото:

Авиаперевозчик Turkish Airlines продлевает отмену рейсов из Екатеринбурга в Стамбул. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Отмена рейсов до 31 мая», — рассказал директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских.

Turkish Airlines приостановил полеты по направлению Екатеринбург — Стамбул несколько дней назад. Предполагалось, что ограничение будет действовать до 16 мая.

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Авиаперевозчик Turkish Airlines продлевает отмену рейсов из Екатеринбурга в Стамбул. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта Кольцово. «Отмена рейсов до 31 мая», — рассказал директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских. Turkish Airlines приостановил полеты по направлению Екатеринбург — Стамбул несколько дней назад. Предполагалось, что ограничение будет действовать до 16 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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