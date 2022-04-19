Turkish Airlines продлила ограничение на полеты из Екатеринбурга

Полеты планировали возобновить 16 мая
Авиаперевозчик Turkish Airlines продлевает отмену рейсов из Екатеринбурга в Стамбул. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
«Отмена рейсов до 31 мая», — рассказал директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских.
Turkish Airlines приостановил полеты по направлению Екатеринбург — Стамбул несколько дней назад. Предполагалось, что ограничение будет действовать до 16 мая.
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