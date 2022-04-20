Свердловские зэки сделают мебель для студентов из ХМАО

20 апреля 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Заключенные изготовят мебель для Нижневартовского политехнического университета Фото: Анна Майорова © URA.RU Мебель для Нижневартовского политехнического университета сделают заключенные ИК-46 из Свердловской области. Заключенный госконтракт нужно выполнить за 1,5 месяца. Об этом сообщается на официальном сайте ГУФСИН по Свердловской области. «В учреждении трудоустроены сотни осужденных. Они также выпускают швейные изделия, подарочную упаковку, товары широкого потребления», — сообщает пресс-служба ГУФСИН. По договору на поставку, заключенные колонии изготовят шкафы различных модификаций, письменные и компьютерные столы, стеллажи, приставные тумбы. Срок поставки составит 45 дней. Известно, что контракт между колонией и политехническим колледжем заключен на сумму 780 тысяч рублей. В пресс-службе ведомства добавили, что в прошлом году учреждение выпустило продукции на 69 миллионов рублей, а в этом — уже на 20 миллионов. Ранее URA.RU рассказывало о заключенных из Верхотурья. Они изготавливают костюмы для компании «Лукойл». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Мебель для Нижневартовского политехнического университета сделают заключенные ИК-46 из Свердловской области. Заключенный госконтракт нужно выполнить за 1,5 месяца. Об этом сообщается на официальном сайте ГУФСИН по Свердловской области. «В учреждении трудоустроены сотни осужденных. Они также выпускают швейные изделия, подарочную упаковку, товары широкого потребления», — сообщает пресс-служба ГУФСИН. По договору на поставку, заключенные колонии изготовят шкафы различных модификаций, письменные и компьютерные столы, стеллажи, приставные тумбы. Срок поставки составит 45 дней. Известно, что контракт между колонией и политехническим колледжем заключен на сумму 780 тысяч рублей. В пресс-службе ведомства добавили, что в прошлом году учреждение выпустило продукции на 69 миллионов рублей, а в этом — уже на 20 миллионов. Ранее URA.RU рассказывало о заключенных из Верхотурья. Они изготавливают костюмы для компании «Лукойл».