Utair анонсировала прямые рейсы из Тюмени по России и за рубеж. Топ дешевых направлений

20 апреля 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Тюменцы смогут улететь прямыми рейсами по 24 направлениям (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В весенне-летний сезон авиакомпания Utair будет выполнять из Тюмени прямые рейсы по 24 направлениям — как по России, так и за границу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «В весенне-летнем расписании запланировали 24 маршрута из Тюмени. Это Москва, юг России — Анапа, Волгоград, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды, Сочи, Западная Сибирь (Белоярский, Игрим, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нягань, Омск, Советский, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск), Екатеринбург, Приволжье (Казань, Самара, Пермь, Уфа), и зарубежные рейсы — в Баку и Ташкент», — рассказали URA.RU в пресс-службе Utair. На сегодняшний день дешевле всего по России из Тюмени можно купить билеты в Екатеринбург и Омск. Цены стартуют от 2 185 рублей. На втором месте Урай (ХМАО) — от 2 741 рубля. В тройку также входит перелет в Пермь. Его стоимость начинается от 2 908 рублей. В пятерке самых дешевых также оказались еще два рейса в ХМАО. В Ханты-Мансийск можно долететь за 3 225 рублей, а в Нягань — за 3 708. При этом международные рейсы в разы дороже. Билеты в Ташкент стартуют от 17 918 рублей, а в Баку — от 25 200. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В весенне-летний сезон авиакомпания Utair будет выполнять из Тюмени прямые рейсы по 24 направлениям — как по России, так и за границу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «В весенне-летнем расписании запланировали 24 маршрута из Тюмени. Это Москва, юг России — Анапа, Волгоград, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды, Сочи, Западная Сибирь (Белоярский, Игрим, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нягань, Омск, Советский, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск), Екатеринбург, Приволжье (Казань, Самара, Пермь, Уфа), и зарубежные рейсы — в Баку и Ташкент», — рассказали URA.RU в пресс-службе Utair. На сегодняшний день дешевле всего по России из Тюмени можно купить билеты в Екатеринбург и Омск. Цены стартуют от 2 185 рублей. На втором месте Урай (ХМАО) — от 2 741 рубля. В тройку также входит перелет в Пермь. Его стоимость начинается от 2 908 рублей. В пятерке самых дешевых также оказались еще два рейса в ХМАО. В Ханты-Мансийск можно долететь за 3 225 рублей, а в Нягань — за 3 708. При этом международные рейсы в разы дороже. Билеты в Ташкент стартуют от 17 918 рублей, а в Баку — от 25 200.