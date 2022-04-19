Награждение победителей Национальной театральной премии состоялось 20 апреля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермские театры получили шесть «Золотых масок». Лауреаты ежегодной Национальной театральной премии объявлены 20 апреля, сообщается в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Наград удостоились «Театр-Театр» и Театр оперы и балета имени Чайковского.

«Лучшая работа режиссера в оперетте/мюзикле: Роман Феодори, «Антигона». Лучший спектакль в оперетте/мюзикле: «Антигона», Лучшая работа композитора: Ольга Шайдуллина, «Антигона», (все три — «Театр-Театр»). Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре: Сергей Васильев, «Любовь к трем апельсинам». Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре: Влада Помиркованая, «Любовь к трем апельсинам». Лучшая работа дирижера в опере Филипп Чижевский, «Кармен» (все три — Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского), — сообщает пресс-служба фестиваля.

Кроме того, лауреатами почетной премии фестиваля стали актриса Пермской оперы Алла Демидова и бывший худрук пермского ТЮЗа Михаил Скоморохов. Национальная театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска» учреждена в 1993 году. В этом году фестиваль вновь проходил в формате онлайн.