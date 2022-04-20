Диетологи заявили о заразности ожирения

21 апреля 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Люди могут набирать вес подсознательно, чтобы не выделяться Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU У человека больше шансов набрать лишний вес, если в его окружении есть люди с ожирением. Об этом в беседе с URA.RU рассказал психолог, диетолог Антон Поляков и врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Социальное поведение заразно. Причина ожирения — биопсихосоциальная. Биология и психология — понятно, а социум — как раз воздействие ближайшего окружения, в первую очередь семьи. Если все в семье полные, и есть культ еды, то есть высокая вероятность, что ребенок будет иметь избыточный вес или даже ожирение», — сказал Антон Поляков. По словам диетолога, этот принцип работает и в других социальных группах. «Если не хочется быть белой вороной, все едят пельмени, и я буду, все пьют пиво с сухариками, и я буду. Это как с курением. Чтобы не выглядеть отщепенцем, многие начинают соответствовать. Если человек зависит от мнения окружающих, имеет низкую самооценку, то он более подвержен социальному воздействию. На его личные границы начинают наступать и влияют, в том числе на пищевое поведение», — добавил психолог. С ним согласился Михаил Гинзбург. «Людям присуще приравнивать к норме вещи, свойственные большинству в их микросреде. Это происходит чисто интуитивно, подсознательно. Человек скорее будет набирать вес с поправкой на индивидуальную склонность, когда среда тебе подсказывает, что это не страшно, что все такие, и это нормально. В итоге ты рискуешь набрать еще больше», — заключил диетолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

У человека больше шансов набрать лишний вес, если в его окружении есть люди с ожирением. Об этом в беседе с URA.RU рассказал психолог, диетолог Антон Поляков и врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Социальное поведение заразно. Причина ожирения — биопсихосоциальная. Биология и психология — понятно, а социум — как раз воздействие ближайшего окружения, в первую очередь семьи. Если все в семье полные, и есть культ еды, то есть высокая вероятность, что ребенок будет иметь избыточный вес или даже ожирение», — сказал Антон Поляков. По словам диетолога, этот принцип работает и в других социальных группах. «Если не хочется быть белой вороной, все едят пельмени, и я буду, все пьют пиво с сухариками, и я буду. Это как с курением. Чтобы не выглядеть отщепенцем, многие начинают соответствовать. Если человек зависит от мнения окружающих, имеет низкую самооценку, то он более подвержен социальному воздействию. На его личные границы начинают наступать и влияют, в том числе на пищевое поведение», — добавил психолог. С ним согласился Михаил Гинзбург. «Людям присуще приравнивать к норме вещи, свойственные большинству в их микросреде. Это происходит чисто интуитивно, подсознательно. Человек скорее будет набирать вес с поправкой на индивидуальную склонность, когда среда тебе подсказывает, что это не страшно, что все такие, и это нормально. В итоге ты рискуешь набрать еще больше», — заключил диетолог.