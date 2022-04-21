Ракета была успешно запущена с космодрома «Плесецк» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на статью о запуске российской ракеты «Сармат». Некоторые восхитились мощью, в то время как другие начали готовиться к смерти, несмотря на то, что никакой опасности от России не исходит.

Вечером 20 апреля Минобороны России сообщило об успешном запуске с космодрома «Плесецк» межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат». Она является самой мощной ракетой в мире с наибольшей дальностью поражения целей, способна преодолевать любые системы противоракетной обороны, которые существуют и могут быть созданы в будущем.

«Великобритания, будучи одним из основных врагов России, наверняка станет одной из главных целей», — предупредил комментатор JamesCastlereagh. «Этим летом будет жарко», — согласился с ним Soccer Khan.

«25 000 км/ч. Эта ракета достигнет США менее чем за полчаса, и ее невозможно остановить. С двенадцатью боеголовками она может поразить двенадцать городов, а мощность боеголовки на сотни килотонн больше, чем у тех, что уничтожили Хиросиму и Нагасаки», — подсчитал пользователь с ником theophilus o hara.

«Совершенно очевидно, что Великобритания будет целью № 1 больше, чем любая другая страна, поскольку [премьер-министр Великобритании] Борис [Джонсон] пытался действовать как Уинстон Черчилль. Лидеры на Западе поддерживали Украину оружием, боеприпасами, деньгами, но никто не пытался разрядить напряженность или вести дела с Россией в сердечной манере, за исключением мирных переговоров в Турции», — заявил KevinSL.

«Вы не скучаете по временам, когда [Дональд] Трамп был президентом и дружил с [президентом России Владимиром] Путиным? Ничего, кроме мира повсюду, и Украина не была похожа на Нарнию», — ностальгирует Хосе Понсе де Леон из Майами.

«Я думаю, что Россия уничтожит штаб нашего подводного флота в Нортвуде, лишив Великобританию и НАТО командования флотом, одновременно ликвидировав всю страну. Держу пари, это первый ход. Но я не буду жив к тому времени, чтобы забрать свой выигрыш», — предостерег комментатор RB3445.

«План США состоит в том, чтобы Великобритания и ЕС вели войну против России, но не на территории США. ЕС и Великобритания — их военные пешки, и мы умрем первыми. Тогда США, увидев катастрофу, договорятся с Россией не применять ядерное оружие друг против друга. К тому времени вас и вашей семьи уже не будет», — убеждена Шарлотта Кларксон.

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