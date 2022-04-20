Россия запустила уникальную ракету «Сармат»

С космодрома «Плесецк» запущена межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат», которая не имеет аналогов в мире. Об этом сообщили в Минобороны России, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
«Сегодня в 15:12 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат», — заявили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, пуск «Сармата» прошел успешно и подтвердил характеристики ракеты. По данным Минобороны РФ, «Сармат» является самой мощной ракетой в мире с наибольшей дальностью поражения целей, он способен преодолевать любые системы противоракетной обороны, которые существуют и могут быть созданы в будущем.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, ракетный комплекс «Сармат» обеспечит безопасность России и «заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать». В производстве ракеты использованы отечественные технологии, что обеспечит бесперебойный выпуск. У «Сармата» расширен диапазон боевого оснащения, включая гиперзвук.
Ракета «Сармат» способна поражать цели с разных географических направлений. Как считают эксперты, в ближайшей перспективе «Сармат» вытеснит в войсках устаревающий комплекс «Воевода» и усилит возможности РФ по ядерному сдерживанию, передает RT.
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С космодрома «Плесецк» запущена межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат», которая не имеет аналогов в мире. Об этом сообщили в Минобороны России, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». «Сегодня в 15:12 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат», — заявили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, пуск «Сармата» прошел успешно и подтвердил характеристики ракеты. По данным Минобороны РФ, «Сармат» является самой мощной ракетой в мире с наибольшей дальностью поражения целей, он способен преодолевать любые системы противоракетной обороны, которые существуют и могут быть созданы в будущем. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ракетный комплекс «Сармат» обеспечит безопасность России и «заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать». В производстве ракеты использованы отечественные технологии, что обеспечит бесперебойный выпуск. У «Сармата» расширен диапазон боевого оснащения, включая гиперзвук. Ракета «Сармат» способна поражать цели с разных географических направлений. Как считают эксперты, в ближайшей перспективе «Сармат» вытеснит в войсках устаревающий комплекс «Воевода» и усилит возможности РФ по ядерному сдерживанию, передает RT.