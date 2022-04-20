20 апреля 2022

В Копейске эвакуировали школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы проверяют кинологи Фото:

В Копейске (Челябинская область) в несколько школ утром 21 апреля поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. На месте работают экстренные службы, сообщает источник URA.RU в администрации города.

«Сообщения поступили о минировании школ № 9, 48 и 45. Эвакуацию провели, два учреждения уже проверили, все в порядке, в третьем проверка продолжается. Первую смену отпустили домой, вторая учится в обычном режиме», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию не комментируют. Поиском телефонных хулиганов занимается управление уголовного розыска и УФСБ.

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В Копейске (Челябинская область) в несколько школ утром 21 апреля поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. На месте работают экстренные службы, сообщает источник URA.RU в администрации города. «Сообщения поступили о минировании школ № 9, 48 и 45. Эвакуацию провели, два учреждения уже проверили, все в порядке, в третьем проверка продолжается. Первую смену отпустили домой, вторая учится в обычном режиме», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию не комментируют. Поиском телефонных хулиганов занимается управление уголовного розыска и УФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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