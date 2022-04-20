В Копейске эвакуировали школы

Школы проверяют кинологи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) в несколько школ утром 21 апреля поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. На месте работают экстренные службы, сообщает источник URA.RU в администрации города.

«Сообщения поступили о минировании школ № 9, 48 и 45. Эвакуацию провели, два учреждения уже проверили, все в порядке, в третьем проверка продолжается. Первую смену отпустили домой, вторая учится в обычном режиме», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию не комментируют. Поиском телефонных хулиганов занимается управление уголовного розыска и УФСБ.