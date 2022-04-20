20 апреля 2022

Свердловская деревня может лишиться акушерского пункта

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка в село Сенькино и Усть-Гаревая. Виды и жители. Пермь, фельдшерско акушерский пункт, фап, село сенькино и усть гаревая
В Поварне может закрыться единственный ФАП Фото:

В деревне Поварня (Свердловская область) может закрыться единственный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом URA.RU рассказал житель деревни на условиях анонимности.

«В деревне стоит вопрос о закрытии нашего ФАПа в связи с тем, что он не соответствует существующим нормам санитарно-эпидемиологического законодательства. Ближайший ФАП находится в Косулино, до которой не ходит общественный транспорт», — посетовал житель деревни.

Жители деревни возмущаются, что им придется добираться до ближайшего ФАПа в село Косулино, куда не ходит общественный транспорт. «Можно доехать на машине, конечно, но не всех она есть», — рассказал житель Поварни. Он также уточнил, что в Поварне планируют установить модульный ФАП, но из-за того, что к нынешнему пункту прикреплено 229 человек, Поварня последняя в очереди на установку современного ФАПа.

В пресс-службе министерства здравоохранения по Свердловской области журналисту URA.RU пояснили, что нынешний ФАП не закроется до тех пор, пока не будет построен новый модульный. Его постройку планируют завершить в 2022 году.

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В деревне Поварня (Свердловская область) может закрыться единственный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом URA.RU рассказал житель деревни на условиях анонимности. «В деревне стоит вопрос о закрытии нашего ФАПа в связи с тем, что он не соответствует существующим нормам санитарно-эпидемиологического законодательства. Ближайший ФАП находится в Косулино, до которой не ходит общественный транспорт», — посетовал житель деревни. Жители деревни возмущаются, что им придется добираться до ближайшего ФАПа в село Косулино, куда не ходит общественный транспорт. «Можно доехать на машине, конечно, но не всех она есть», — рассказал житель Поварни. Он также уточнил, что в Поварне планируют установить модульный ФАП, но из-за того, что к нынешнему пункту прикреплено 229 человек, Поварня последняя в очереди на установку современного ФАПа. В пресс-службе министерства здравоохранения по Свердловской области журналисту URA.RU пояснили, что нынешний ФАП не закроется до тех пор, пока не будет построен новый модульный. Его постройку планируют завершить в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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