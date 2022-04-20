Свердловская деревня может лишиться акушерского пункта

В Поварне может закрыться единственный ФАП Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В деревне Поварня (Свердловская область) может закрыться единственный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом URA.RU рассказал житель деревни на условиях анонимности.

«В деревне стоит вопрос о закрытии нашего ФАПа в связи с тем, что он не соответствует существующим нормам санитарно-эпидемиологического законодательства. Ближайший ФАП находится в Косулино, до которой не ходит общественный транспорт», — посетовал житель деревни.

Жители деревни возмущаются, что им придется добираться до ближайшего ФАПа в село Косулино, куда не ходит общественный транспорт. «Можно доехать на машине, конечно, но не всех она есть», — рассказал житель Поварни. Он также уточнил, что в Поварне планируют установить модульный ФАП, но из-за того, что к нынешнему пункту прикреплено 229 человек, Поварня последняя в очереди на установку современного ФАПа.

В пресс-службе министерства здравоохранения по Свердловской области журналисту URA.RU пояснили, что нынешний ФАП не закроется до тех пор, пока не будет построен новый модульный. Его постройку планируют завершить в 2022 году.