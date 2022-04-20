20 апреля 2022

В Челябинске из-за аварии с бензовозом скопилась пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ДТП с бензовозом челябинцы опоздали на работу Фото:

В Челябинске бензовоз столкнулся с автомобилем Chevrolet в Ленинском районе. Как рассказал URA.RU очевидец, авария перекрыла транспортное сообщение между центром города и Ленинским районом.

«Под мостом в Ленинском районе в сторону центра Челябинска столкнулись бензовоз и „Шевроле“. Утром в десятом часу мы 40 минут простояли там в пробке. Авария спровоцировала дорожный коллапс. Жители Копейска и Ленинского района в это время дружно ехали на работу», — рассказал читатель URA.RU.

По словам очевидца, на месте аварии он не увидел людей, которым бы понадобилась скорая помощь. Сотрудники ГИБДД оформляли протокол на участников дорожно-транспортного происшествия.

«На этом участке дороги расположены два железнодорожных моста. Под вторым мостом, метров через 200, также стояли бензовоз и легковая машина с включенными аварийными сигналами. Трудно сказать, стали ли они тоже участниками столкновения или эти машины ехали в одной колонне и ждали товарища, попавшего в ДТП, но это растянуло затор», — отметил источник.

В Госавтоинспекции города сообщили, что водитель бензовоза и Chevrolet не выдержали боковой интервал. Пострадавших нет.

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В Челябинске бензовоз столкнулся с автомобилем Chevrolet в Ленинском районе. Как рассказал URA.RU очевидец, авария перекрыла транспортное сообщение между центром города и Ленинским районом. «Под мостом в Ленинском районе в сторону центра Челябинска столкнулись бензовоз и „Шевроле“. Утром в десятом часу мы 40 минут простояли там в пробке. Авария спровоцировала дорожный коллапс. Жители Копейска и Ленинского района в это время дружно ехали на работу», — рассказал читатель URA.RU. По словам очевидца, на месте аварии он не увидел людей, которым бы понадобилась скорая помощь. Сотрудники ГИБДД оформляли протокол на участников дорожно-транспортного происшествия. «На этом участке дороги расположены два железнодорожных моста. Под вторым мостом, метров через 200, также стояли бензовоз и легковая машина с включенными аварийными сигналами. Трудно сказать, стали ли они тоже участниками столкновения или эти машины ехали в одной колонне и ждали товарища, попавшего в ДТП, но это растянуло затор», — отметил источник. В Госавтоинспекции города сообщили, что водитель бензовоза и Chevrolet не выдержали боковой интервал. Пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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