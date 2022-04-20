В Челябинске из-за аварии с бензовозом скопилась пробка

Из-за ДТП с бензовозом челябинцы опоздали на работу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинске бензовоз столкнулся с автомобилем Chevrolet в Ленинском районе. Как рассказал URA.RU очевидец, авария перекрыла транспортное сообщение между центром города и Ленинским районом.

«Под мостом в Ленинском районе в сторону центра Челябинска столкнулись бензовоз и „Шевроле“. Утром в десятом часу мы 40 минут простояли там в пробке. Авария спровоцировала дорожный коллапс. Жители Копейска и Ленинского района в это время дружно ехали на работу», — рассказал читатель URA.RU.

По словам очевидца, на месте аварии он не увидел людей, которым бы понадобилась скорая помощь. Сотрудники ГИБДД оформляли протокол на участников дорожно-транспортного происшествия.

«На этом участке дороги расположены два железнодорожных моста. Под вторым мостом, метров через 200, также стояли бензовоз и легковая машина с включенными аварийными сигналами. Трудно сказать, стали ли они тоже участниками столкновения или эти машины ехали в одной колонне и ждали товарища, попавшего в ДТП, но это растянуло затор», — отметил источник.

В Госавтоинспекции города сообщили, что водитель бензовоза и Chevrolet не выдержали боковой интервал. Пострадавших нет.