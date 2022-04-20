В Анапе во время купания в море утонула девочка из ХМАО

21 апреля 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Мать купалась с девочкой несмотря на погодные условия Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU 8-летняя девочка из ХМАО утонула в Черном море. Следственное управление следственного комитета по Анапе подозревает мать ребенка в причинении смерти по неосторожности. «31-летняя женщина, несмотря на погодные условия, температуру воды и воздуха, направилась вместе со своей 8-летней дочерью купаться в Черное море, недалеко от одного из санаториев Анапы», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СК. Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери ребенка по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Мать погибшей девочки переехала из Ханты-Мансийска в Анапу в 2020 году. Местные СМИ сообщают, что у ребенка были нарушения в социальном взаимодействии и коммуникации — в процессе общения и передачи информации другим людям. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

8-летняя девочка из ХМАО утонула в Черном море. Следственное управление следственного комитета по Анапе подозревает мать ребенка в причинении смерти по неосторожности. «31-летняя женщина, несмотря на погодные условия, температуру воды и воздуха, направилась вместе со своей 8-летней дочерью купаться в Черное море, недалеко от одного из санаториев Анапы», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СК. Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери ребенка по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Мать погибшей девочки переехала из Ханты-Мансийска в Анапу в 2020 году. Местные СМИ сообщают, что у ребенка были нарушения в социальном взаимодействии и коммуникации — в процессе общения и передачи информации другим людям.