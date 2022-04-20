20 апреля 2022
19 апреля 2022

В Анапе во время купания в море утонула девочка из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки на Камской ГЭС. Пермь, спасательный круг, берег, купальный сезон, утопающий, утопленник, река
Мать купалась с девочкой несмотря на погодные условия Фото:

8-летняя девочка из ХМАО утонула в Черном море. Следственное управление следственного комитета по Анапе подозревает мать ребенка в причинении смерти по неосторожности.

«31-летняя женщина, несмотря на погодные условия, температуру воды и воздуха, направилась вместе со своей 8-летней дочерью купаться в Черное море, недалеко от одного из санаториев Анапы», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СК.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери ребенка по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Мать погибшей девочки переехала из Ханты-Мансийска в Анапу в 2020 году. Местные СМИ сообщают, что у ребенка были нарушения в социальном взаимодействии и коммуникации — в процессе общения и передачи информации другим людям.

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8-летняя девочка из ХМАО утонула в Черном море. Следственное управление следственного комитета по Анапе подозревает мать ребенка в причинении смерти по неосторожности. «31-летняя женщина, несмотря на погодные условия, температуру воды и воздуха, направилась вместе со своей 8-летней дочерью купаться в Черное море, недалеко от одного из санаториев Анапы», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СК. Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери ребенка по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Мать погибшей девочки переехала из Ханты-Мансийска в Анапу в 2020 году. Местные СМИ сообщают, что у ребенка были нарушения в социальном взаимодействии и коммуникации — в процессе общения и передачи информации другим людям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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