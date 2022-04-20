Глава МЧС ХМАО назвал территории, которым угрожает паводок

21 апреля 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

В ХМАО паводок угрожает четырем муниципалитетам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава МЧС ХМАО Петр Кугуй заявил, что в четырех муниципалитетах Югры есть угроза затопления территорий во время паводка. Об этом он сообщил окружным депутатам, отвечая на вопросы о деятельности регионального управления в рамках годового отчета, передает корреспондент URA.RU. «С гидрометом просчитали, это четыре муниципальных образования, 10 населенных пунктов. Среди них Нижневартовск с садоводческими товариществами, Нефтеюганский, Ханты-Мансийский и Березовский районы. Там наши горные реки. Но всю ситуацию мы мониторим, будет 46 гидропостов», — доложил депутатам Кугуй. Ранее URA.RU сообщало, что уральский полпред Владимир Якушев поручил региональным властям следить за паводками и лесными пожарами в УрФО. Лесные пожары стали бедой для Тюменской области и ХМАО в 2021 году. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Глава МЧС ХМАО Петр Кугуй заявил, что в четырех муниципалитетах Югры есть угроза затопления территорий во время паводка. Об этом он сообщил окружным депутатам, отвечая на вопросы о деятельности регионального управления в рамках годового отчета, передает корреспондент URA.RU. «С гидрометом просчитали, это четыре муниципальных образования, 10 населенных пунктов. Среди них Нижневартовск с садоводческими товариществами, Нефтеюганский, Ханты-Мансийский и Березовский районы. Там наши горные реки. Но всю ситуацию мы мониторим, будет 46 гидропостов», — доложил депутатам Кугуй. Ранее URA.RU сообщало, что уральский полпред Владимир Якушев поручил региональным властям следить за паводками и лесными пожарами в УрФО. Лесные пожары стали бедой для Тюменской области и ХМАО в 2021 году.