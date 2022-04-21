Россия готова дать нацистам на «Азовстали» еще один шанс

Мировые лидеры должны убедить всех находящихся на заводе «Азовсталь» сдаться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что гуманитарный коридор с территории «Азовстали» давно открыт. «Вооруженные силы России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним — убедить всех находящихся на „Азовстали“ им воспользоваться», — написала Захарова в своем официальном Telegram-канале.
Ранее президент РФ Владимир Путин встретился с Шойгу и приказал отменить штурм комбината в «Азовстали», на котором засели националисты и иностранные наемники. Вместо этого глава государства поручил заблокировать завод. Путин считает штурм промзоны нецелесообразным. По словам Шойгу, российские вооруженные силы, участвующие в спецоперации на Украине, взяли под контроль остальную часть Мариуполя.
Саму спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация и помощь жителям Донбасса, страдающим от обстрелов ВСУ и националистов. На момент окружения Мариуполя численность националистов и иностранных наемников на Украине составляла около 8 100 человек. Сейчас более двух тысяч боевиков забаррикадировались на заводе. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, но никто не вышел к российским военнослужащим, поэтому было принято решение разбомбить завод.
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Мировые лидеры должны убедить всех находящихся на заводе «Азовсталь» сдаться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что гуманитарный коридор с территории «Азовстали» давно открыт. «Вооруженные силы России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним — убедить всех находящихся на „Азовстали“ им воспользоваться», — написала Захарова в своем официальном Telegram-канале. Ранее президент РФ Владимир Путин встретился с Шойгу и приказал отменить штурм комбината в «Азовстали», на котором засели националисты и иностранные наемники. Вместо этого глава государства поручил заблокировать завод. Путин считает штурм промзоны нецелесообразным. По словам Шойгу, российские вооруженные силы, участвующие в спецоперации на Украине, взяли под контроль остальную часть Мариуполя. Саму спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация и помощь жителям Донбасса, страдающим от обстрелов ВСУ и националистов. На момент окружения Мариуполя численность националистов и иностранных наемников на Украине составляла около 8 100 человек. Сейчас более двух тысяч боевиков забаррикадировались на заводе. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, но никто не вышел к российским военнослужащим, поэтому было принято решение разбомбить завод.