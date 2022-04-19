Россия вновь призвала ВСУ на «Азовстали» сложить оружие

20 апреля 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Россия в очередной раз предложила боевикам на «Азовстали» сложить оружие с 14.00 мск среды Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные Силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь призвали боевиков украинских нацбатальонов и иностранных наемников, которые продолжают находиться на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе, с 14.00 мск 20 апреля свести на нет боевые действия и сложить оружие. Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Несмотря на отсутствие каких-либо элементарных действий со стороны киевских властей по спасению военнослужащих своей страны, а также понимая полную безответственность должностных лиц киевского режима за прогнозируемый печальный итог сопротивления в оставшемся очаге Мариуполя, Вооруженные Силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 14:00 мск 20 апреля 2022 года прекратить боевые действия и сложить оружие», — сказал Мизинцев на брифинге, передают РИА «Новости». Он подчеркнул, что руководство РФ гарантирует сложившим оружие военным сохранение жизни, полную безопасность и оказание необходимой медицинской помощи. Генерал-полковник уверен в том, что военные из «Азовстали» готовы сдаться, однако для этого им должна быть дана команды из Киева. В ином случае их ждет военный трибунал с приговором на Украине, заявил Михаил Мизинцев. Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя в рамках спецоперации РФ на Украине. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные Силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь призвали боевиков украинских нацбатальонов и иностранных наемников, которые продолжают находиться на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе, с 14.00 мск 20 апреля свести на нет боевые действия и сложить оружие. Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Несмотря на отсутствие каких-либо элементарных действий со стороны киевских властей по спасению военнослужащих своей страны, а также понимая полную безответственность должностных лиц киевского режима за прогнозируемый печальный итог сопротивления в оставшемся очаге Мариуполя, Вооруженные Силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 14:00 мск 20 апреля 2022 года прекратить боевые действия и сложить оружие», — сказал Мизинцев на брифинге, передают РИА «Новости». Он подчеркнул, что руководство РФ гарантирует сложившим оружие военным сохранение жизни, полную безопасность и оказание необходимой медицинской помощи. Генерал-полковник уверен в том, что военные из «Азовстали» готовы сдаться, однако для этого им должна быть дана команды из Киева. В ином случае их ждет военный трибунал с приговором на Украине, заявил Михаил Мизинцев. Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя в рамках спецоперации РФ на Украине. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение.