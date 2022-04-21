Шойгу отчитался Путину о взятии Мариуполя

Комбинат «Азовсталь» остается под контролем националистов, сообщил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы, участвующие в спецоперации на Украине, взяли под контроль Мариуполь. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Комбинат «Азовсталь» остается под контролем боевиков.

«Мариуполь взят под контроль», — заявил Сергей Шойгу. Встреча министра обороны с президентов РФ транслируется на телеканале «Россия 24».

По словам Шойгу, сейчас на территории «Азовстали» заблокированы более двух тысяч боевиков. На момент окружения Мариуполя численность националистов и иностранных наемников составляла около 8 100 тысяч человек, уточнил министр обороны. Сложили оружие и сдались в плен 1 478 боевиков.

Минобороны РФ сообщило, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя в рамках спецоперации РФ на Украине. Так, по данным военного ведомства, народная милиция ДНР освободила металлургический комбинат имени Ильича. На территории завода укрывались отряды националистов. Оставшиеся боевики забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение. После президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять боевиков, оставшихся на заводе, на российских военных.