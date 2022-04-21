Женщина выполняла функции фасовщика и курьера и сбывала мефедрон, кокаин, метадон и амфетамин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительница Сургута, которая продавала наркотики под покровительством экс-начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД Сургутского района Павла Алексеева и его коллеги, отправится под суд. В отношении бывших стражей порядка все еще продолжается следствие. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении следственного комитета по ХМАО и прокуратуре.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Сургута. Она обвиняется в сбыте наркотических средств организованной группой в крупном размере (п. „а,г“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ), а также в 13 покушениях на сбыт наркотических средств организованной группой, предусмотренных (ч.3 ст. 30 п.„а“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ)», — рассказали в следственном комитете.

В прокуратуре ХМАО отметили, что в отношении обвиняемой уже утверждено обвинительное заключение. «Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемой, в отношении двух сотрудников полиции продолжается следствие», — сообщают в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, женщина выполняла функции фасовщика и курьера. В октябре 2020 года собственноручно приобрела кокаин, мефедрон, метадон и амфетамин для дальнейшей продажи. В октябре и ноябре обвиняемая активно сбывала наркотики через закладки, пользуясь своим близким знакомством с Алексеевым. 19 ноября 2020 года ее задержали и отправили под домашний арест. При обысках в квартирах злоумышленницы и ее сообщников обнаружено и изъято более четырех десятков свертков с наркотиками массой более 40 грамм.

Позднее сургутянка признала вину, а в феврале этого года один из ее сообщников из числа жителей города был осужден на семь лет и шесть месяцев колонии. По более ранней версии СК, банда могла быть причастна к смерти от наркотического отравления как минимум двух жителей Сургута, но источник URA.RU в правоохранительных органах опроверг эту информацию. «В ходе следствия эта версия не подтвердилась, у наркотиков, сбываемых преступной группой была другая формула», — сообщил информатор.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам