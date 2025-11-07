Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

30 лет на сцене: как драмтеатр из ХМАО стал частью культурного кода Нижневартовска. Фото

Нижневартовский драмтеатр отмечает 30-летний юбилей
08 ноября 2025 в 04:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кощенко отметил, что театр прошел путь развития вместе с городом

Кощенко отметил, что театр прошел путь развития вместе с городом

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Городской драматический театр Нижневартовска (ХМАО) отмечает 30-летие. На торжественном мероприятии по случаю юбилея глава города Дмитрий Кощенко вручил работникам театра заслуженные награды. Об этом сообщается в telegram-канале мэра.

«Городскому драматическому театру исполнилось 30 лет! Был рад принять участие в торжестве по этому случаю, лично поблагодарить работников театра за труд, вручить заслуженные награды», — пишет Кощенко в посте.

В своем обращении мэр отметил, что драмтеатр стал неотъемлемой частью культурного кода города и прошел путь развития вместе с Нижневартовском.

Продолжение после рекламы

Театр работает с 1995 года и ставит спектакли по классике русской и зарубежной драматургии, а также произведениям современников. Театр получил гранты губернатора и премии Департамента культуры ХМАО-Югры. В 2024 году актеры Ольга Горбатова и Сергей Лесков стали лауреатами VIII конкурса «Лучшие работы в театрах Югры» за лучшие женскую и мужскую роли в спектакле «В поисках любви».

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/4

Нижневартовский драмтеатр

Фото: telegram-канал Дмитрия Кощенко

Ранее URA.RU писало, что жители Сургута (ХМАО) раскупили билеты на новый спектакль Сургутского драмтеатра «Чайка» (16+) за месяц до премьеры. Спектакль ставит главный режиссер Ставропольского краевого театра кукол Владимир Литвинов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал