30 лет на сцене: как драмтеатр из ХМАО стал частью культурного кода Нижневартовска. Фото
Кощенко отметил, что театр прошел путь развития вместе с городом
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Городской драматический театр Нижневартовска (ХМАО) отмечает 30-летие. На торжественном мероприятии по случаю юбилея глава города Дмитрий Кощенко вручил работникам театра заслуженные награды. Об этом сообщается в telegram-канале мэра.
«Городскому драматическому театру исполнилось 30 лет! Был рад принять участие в торжестве по этому случаю, лично поблагодарить работников театра за труд, вручить заслуженные награды», — пишет Кощенко в посте.
В своем обращении мэр отметил, что драмтеатр стал неотъемлемой частью культурного кода города и прошел путь развития вместе с Нижневартовском.
Театр работает с 1995 года и ставит спектакли по классике русской и зарубежной драматургии, а также произведениям современников. Театр получил гранты губернатора и премии Департамента культуры ХМАО-Югры. В 2024 году актеры Ольга Горбатова и Сергей Лесков стали лауреатами VIII конкурса «Лучшие работы в театрах Югры» за лучшие женскую и мужскую роли в спектакле «В поисках любви».
Нижневартовский драмтеатр
Фото: telegram-канал Дмитрия Кощенко
