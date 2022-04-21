21 апреля 2022

Пермский губернатор попросил у Москвы помощи с импортозамещением

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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, дмитрий махонин
Дмитрий Махонин договорился с Москвой о поддержке проектов по импортозамещению Фото:
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил у главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова поддержать край в вопросах импортозамещения. На встрече, состоявшейся в Москве, Махонин и Мантуров обсудили успехи промышленности региона, говорится на сайте краевого правительства. Глава Прикамья предложил изыскивать деньги на научные разработки и испытания в нефтяной промышленности. Эта мера, по его мнению, должна помочь отрасли с замещением импорта.

«Техника и технологии бурения наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных скважин включены в отраслевой план по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения и являются одним из ключевых стратегических направлений Министерства», — сообщил Мантуров. Предприятия региона, занятые научными исследования, также могут претендовать на федеральные деньги. Для этого нужно подать заявку в российский Минпромторг, где ее рассмотрят на конкурсной основе.

Из-за вхождения Крыма в состав России в 2014 году у Москвы ухудшились отношения с Западом. Россию обвинили во вмешательстве, западные страны ввели санкции в отношении РФ. Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. После начала спецоперации на Украине санкционное давление ужесточилось. В связи с этим российские власти усилили комплекс мер по адаптации экономики в условиях санкций.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил у главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова поддержать край в вопросах импортозамещения. На встрече, состоявшейся в Москве, Махонин и Мантуров обсудили успехи промышленности региона, говорится на сайте краевого правительства. Глава Прикамья предложил изыскивать деньги на научные разработки и испытания в нефтяной промышленности. Эта мера, по его мнению, должна помочь отрасли с замещением импорта. «Техника и технологии бурения наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных скважин включены в отраслевой план по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения и являются одним из ключевых стратегических направлений Министерства», — сообщил Мантуров. Предприятия региона, занятые научными исследования, также могут претендовать на федеральные деньги. Для этого нужно подать заявку в российский Минпромторг, где ее рассмотрят на конкурсной основе. Из-за вхождения Крыма в состав России в 2014 году у Москвы ухудшились отношения с Западом. Россию обвинили во вмешательстве, западные страны ввели санкции в отношении РФ. Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. После начала спецоперации на Украине санкционное давление ужесточилось. В связи с этим российские власти усилили комплекс мер по адаптации экономики в условиях санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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