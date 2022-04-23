Венедиктов* оспорит закон об иноагентах в Конституционном суде

23 апреля 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Алексей Венедиктов хочет дойти до Конституционного суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Бывший главный редактор закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в базу иноагентов Минюста РФ) заявил о намерении оспорить существование закона об иностранных агентах. Об этом журналист написал в своем telegram-канале. «Наши зрители видели плашку, и у меня в телеграм-канале к каждому сообщению есть плашка. Я человек законопослушный, и, естественно, я это буду делать, хотя и не согласен с этим решением… Но я буду оспаривать сам закон. Мы пойдем путем, который должен нас привести в Конституционный суд», — написал Венедиктов. 22 апреля Минюст РФ признал Венедиктова иностранным агентом. Журналист сразу же заявил, что намерен оспорить это решение. *Министерство юстиции РФ включило Алексея Венедиктова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Бывший главный редактор закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в базу иноагентов Минюста РФ) заявил о намерении оспорить существование закона об иностранных агентах. Об этом журналист написал в своем telegram-канале. «Наши зрители видели плашку, и у меня в телеграм-канале к каждому сообщению есть плашка. Я человек законопослушный, и, естественно, я это буду делать, хотя и не согласен с этим решением… Но я буду оспаривать сам закон. Мы пойдем путем, который должен нас привести в Конституционный суд», — написал Венедиктов. 22 апреля Минюст РФ признал Венедиктова иностранным агентом. Журналист сразу же заявил, что намерен оспорить это решение. *Министерство юстиции РФ включило Алексея Венедиктова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.