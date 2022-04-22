22 апреля 2022

Минюст РФ признал иноагентами Венедиктова, Невзорова и Кара-Мурзу

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Интервью с Алексеем Венедиктовым. Екатеринбург , венедиктов алексей, жест рукой
Алексей Венедиктов попал в список иноагентов Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

В список СМИ-иноагентов попали бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналист Александр Невзоров, а также публицист, общественный деятель Владимир Кара-Мурза и бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Леонид Волков. Полный список опубликован на сайте Минюста РФ.

Что касается Кара-Мурзы и Леонида Волкова, в обосновании включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в «сведениях об иностранных источниках» — Украина. Также в список попал журналист Сергей Пархоменко.

Законодательство об иностранных агентах было принято в РФ несколько лет назад. При этом активное применение закона началось в 2020 году. С тех пор список иноагентов разросся до более 100 позиций и пополняется практически каждую неделю. 1 апреля Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов восемь человек. В их числе — блогер и историк Евгений Понасенков. 15 апреля список пополнился политологом Екатериной Шульман и блогером Юрием Дудем. Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой предлагал создать единый закон об иностранных агентах, предусматривающий ужесточение ответственности.

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В список СМИ-иноагентов попали бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналист Александр Невзоров, а также публицист, общественный деятель Владимир Кара-Мурза и бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Леонид Волков. Полный список опубликован на сайте Минюста РФ. Что касается Кара-Мурзы и Леонида Волкова, в обосновании включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в «сведениях об иностранных источниках» — Украина. Также в список попал журналист Сергей Пархоменко. Законодательство об иностранных агентах было принято в РФ несколько лет назад. При этом активное применение закона началось в 2020 году. С тех пор список иноагентов разросся до более 100 позиций и пополняется практически каждую неделю. 1 апреля Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов восемь человек. В их числе — блогер и историк Евгений Понасенков. 15 апреля список пополнился политологом Екатериной Шульман и блогером Юрием Дудем. Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой предлагал создать единый закон об иностранных агентах, предусматривающий ужесточение ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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