Венедиктов* оспорит свое включение в реестр СМИ-иноагентов 23 апреля 2022 в 00:32 Размер текста - 17 + Экс-редактор заявил, что обжалует решение Минюста Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Бывший главный редактор ранее закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пожелал оспорить в суде решение Минюста о его включении в реестр СМИ-иноагентов. Об этом доложил сам журналист. «Будем обжаловать», — сообщил Венедиктов изданию «Интерфакс». Алексей Венедиктов признался, что не знает, за что конкретно ведомство включило его в реестр СМИ-иноагентов. «Это вопрос к Минюсту», — сказал он. Помимо Венедиктова, о своем включении в список иноагентов узнал журналист Сергей Пархоменко*. Его реакцию можно было увидеть во время прямой трансляции на YouTube. На новость он отреагировал спокойно, сообщив, что «это превратилось […] в конвейер, в поток». В пятницу, 22 апреля, Минюст обновил список СМИ-иноагентов. В него вошли Алексей Венедиктов, Александр Невзоров, Сергей Пархоменко, Владимир Кара-Мурза и Леонид Волков. *Министерство юстиции РФ включило Венедиктова и Пархоменко в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Бывший главный редактор ранее закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пожелал оспорить в суде решение Минюста о его включении в реестр СМИ-иноагентов. Об этом доложил сам журналист. «Будем обжаловать», — сообщил Венедиктов изданию «Интерфакс». Алексей Венедиктов признался, что не знает, за что конкретно ведомство включило его в реестр СМИ-иноагентов. «Это вопрос к Минюсту», — сказал он. Помимо Венедиктова, о своем включении в список иноагентов узнал журналист Сергей Пархоменко*. Его реакцию можно было увидеть во время прямой трансляции на YouTube. На новость он отреагировал спокойно, сообщив, что «это превратилось […] в конвейер, в поток». В пятницу, 22 апреля, Минюст обновил список СМИ-иноагентов. В него вошли Алексей Венедиктов, Александр Невзоров, Сергей Пархоменко, Владимир Кара-Мурза и Леонид Волков. *Министерство юстиции РФ включило Венедиктова и Пархоменко в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям