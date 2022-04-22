Венедиктов* оспорит свое включение в реестр СМИ-иноагентов

Бывший главный редактор ранее закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пожелал оспорить в суде решение Минюста о его включении в реестр СМИ-иноагентов. Об этом доложил сам журналист.
«Будем обжаловать», — сообщил Венедиктов изданию «Интерфакс». Алексей Венедиктов признался, что не знает, за что конкретно ведомство включило его в реестр СМИ-иноагентов. «Это вопрос к Минюсту», — сказал он.
Помимо Венедиктова, о своем включении в список иноагентов узнал журналист Сергей Пархоменко*. Его реакцию можно было увидеть во время прямой трансляции на YouTube. На новость он отреагировал спокойно, сообщив, что «это превратилось […] в конвейер, в поток».
В пятницу, 22 апреля, Минюст обновил список СМИ-иноагентов. В него вошли Алексей Венедиктов, Александр Невзоров, Сергей Пархоменко, Владимир Кара-Мурза и Леонид Волков.
*Министерство юстиции РФ включило Венедиктова и Пархоменко в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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Бывший главный редактор ранее закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пожелал оспорить в суде решение Минюста о его включении в реестр СМИ-иноагентов. Об этом доложил сам журналист. «Будем обжаловать», — сообщил Венедиктов изданию «Интерфакс». Алексей Венедиктов признался, что не знает, за что конкретно ведомство включило его в реестр СМИ-иноагентов. «Это вопрос к Минюсту», — сказал он. Помимо Венедиктова, о своем включении в список иноагентов узнал журналист Сергей Пархоменко*. Его реакцию можно было увидеть во время прямой трансляции на YouTube. На новость он отреагировал спокойно, сообщив, что «это превратилось […] в конвейер, в поток». В пятницу, 22 апреля, Минюст обновил список СМИ-иноагентов. В него вошли Алексей Венедиктов, Александр Невзоров, Сергей Пархоменко, Владимир Кара-Мурза и Леонид Волков. *Министерство юстиции РФ включило Венедиктова и Пархоменко в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента