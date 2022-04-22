22 апреля 2022

Венедиктов* оспорит свое включение в реестр СМИ-иноагентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Венедиктовым. Екатеринбург , венедиктов алексей
Экс-редактор заявил, что обжалует решение Минюста Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Бывший главный редактор ранее закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пожелал оспорить в суде решение Минюста о его включении в реестр СМИ-иноагентов. Об этом доложил сам журналист.

«Будем обжаловать», — сообщил Венедиктов изданию «Интерфакс». Алексей Венедиктов признался, что не знает, за что конкретно ведомство включило его в реестр СМИ-иноагентов. «Это вопрос к Минюсту», — сказал он.

Помимо Венедиктова, о своем включении в список иноагентов узнал журналист Сергей Пархоменко*. Его реакцию можно было увидеть во время прямой трансляции на YouTube. На новость он отреагировал спокойно, сообщив, что «это превратилось […] в конвейер, в поток».

В пятницу, 22 апреля, Минюст обновил список СМИ-иноагентов. В него вошли Алексей Венедиктов, Александр Невзоров, Сергей Пархоменко, Владимир Кара-Мурза и Леонид Волков.

*Министерство юстиции РФ включило Венедиктова и Пархоменко в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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Бывший главный редактор ранее закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пожелал оспорить в суде решение Минюста о его включении в реестр СМИ-иноагентов. Об этом доложил сам журналист. «Будем обжаловать», — сообщил Венедиктов изданию «Интерфакс». Алексей Венедиктов признался, что не знает, за что конкретно ведомство включило его в реестр СМИ-иноагентов. «Это вопрос к Минюсту», — сказал он. Помимо Венедиктова, о своем включении в список иноагентов узнал журналист Сергей Пархоменко*. Его реакцию можно было увидеть во время прямой трансляции на YouTube. На новость он отреагировал спокойно, сообщив, что «это превратилось […] в конвейер, в поток». В пятницу, 22 апреля, Минюст обновил список СМИ-иноагентов. В него вошли Алексей Венедиктов, Александр Невзоров, Сергей Пархоменко, Владимир Кара-Мурза и Леонид Волков. *Министерство юстиции РФ включило Венедиктова и Пархоменко в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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