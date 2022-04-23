23 апреля 2022

В Киеве со стелы на проспекте Победы демонтировали орден Ленина

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В Киеве со стелы на проспекте Победы демонтировали орден Ленина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве демонтировали со стелы орден Ленина, который находился на проспекте Победы. Об этом сообщает Readovka.

«Сегодня, 23 апреля, в Киеве демонтировали со стелы орден Ленина. Это произошло на проспекте Победы», — передает Readovka.

Ранее на Украине уничтожили мемориал «Вечный огонь». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бесстыдным надругательством над прахом советских воинов».

Позже в Киеве демонтировали памятник дружбы с Москвой, который был установлен 20 лет назад. О его сносе сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.

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В Киеве демонтировали со стелы орден Ленина, который находился на проспекте Победы. Об этом сообщает Readovka. «Сегодня, 23 апреля, в Киеве демонтировали со стелы орден Ленина. Это произошло на проспекте Победы», — передает Readovka. Ранее на Украине уничтожили мемориал «Вечный огонь». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бесстыдным надругательством над прахом советских воинов». Позже в Киеве демонтировали памятник дружбы с Москвой, который был установлен 20 лет назад. О его сносе сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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