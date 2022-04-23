В Киеве со стелы на проспекте Победы демонтировали орден Ленина 24 апреля 2022 в 03:24 Размер текста - 17 + В Киеве со стелы на проспекте Победы демонтировали орден Ленина Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве демонтировали со стелы орден Ленина, который находился на проспекте Победы. Об этом сообщает Readovka. «Сегодня, 23 апреля, в Киеве демонтировали со стелы орден Ленина. Это произошло на проспекте Победы», — передает Readovka. Ранее на Украине уничтожили мемориал «Вечный огонь». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бесстыдным надругательством над прахом советских воинов». Позже в Киеве демонтировали памятник дружбы с Москвой, который был установлен 20 лет назад. О его сносе сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. В Киеве демонтировали со стелы орден Ленина, который находился на проспекте Победы. Об этом сообщает Readovka. «Сегодня, 23 апреля, в Киеве демонтировали со стелы орден Ленина. Это произошло на проспекте Победы», — передает Readovka. Ранее на Украине уничтожили мемориал «Вечный огонь». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бесстыдным надругательством над прахом советских воинов». Позже в Киеве демонтировали памятник дружбы с Москвой, который был установлен 20 лет назад. О его сносе сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям