В Киеве демонтировали со стелы орден Ленина, который находился на проспекте Победы. Об этом сообщает Readovka.
«Сегодня, 23 апреля, в Киеве демонтировали со стелы орден Ленина. Это произошло на проспекте Победы», — передает Readovka.
Ранее на Украине уничтожили мемориал «Вечный огонь». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бесстыдным надругательством над прахом советских воинов».
Позже в Киеве демонтировали памятник дружбы с Москвой, который был установлен 20 лет назад. О его сносе сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.
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