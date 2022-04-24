Психолог Гарданова назвала последствия для здоровья из-за стресса

Из-за стресса у человека могут развиться психосоматические заболевания Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Продолжительный стресс может привести к ряду психосоматических заболеваний, среди которых бронхиальная астма, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и другие. Об этом URA.RU рассказала врач-психиатр, психотерапевт, психолог, доктор медицинских наук, профессор Жанна Гарданова.

«Есть группа психосоматических заболеваний, которые развиваются у человека на фоне стресса. Мы с вами знаем эти заболевания, это бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, нейродермит (приступы сильного зуда — прим. URA.RU), ревматоидный артрит, сахарный диабет. Сейчас ишемическую болезнь сердца присоединили, то есть, психосоматические заболевания, это целая группа заболеваний, которые развиваются в теле в ответ на стресс», — сказала Жанна Гарданова.

Профессор отметила, что людям, испытывающим тревогу и стресс, нужно работать со своими мыслями. «Для того, чтобы себе помочь, нужно уметь корректировать, убирать те неверные мысли в голове, которые в первую очередь надо осознать. Второе, изменить эти иррациональные установки, когнитивные искажения и вместо них говорить себе позитивные мысли, давать позитивные установки. Надо работать со своими мыслями, потому что, изменяя мысли, изменяется поведение», — объяснила она.

Также психотерапевт призвала людей со стрессом погрузиться в занятия спортом. «Очень хороший дают эффект занятия спортом. При высоком уровне тревоги человек не может сидеть на месте, ему надо суетиться, ходить, поэтому спорт очень помогает. Он позволяет этому телесному компоненту изменяться. Тревога отпускается и человеку становится намного лучше и легче», — подчеркнула собеседница агентства.

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