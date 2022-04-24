Британия отправляет Украине гаубицы AS-90 и тысячи снарядов к ним

Великобритания активно поддерживает Украину финансированием и поставками оружия Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Великобритания поставит Украине новую партию вооружения, в которую войдут гаубицы AS-90 и 45 тысяч снарядов для них. Об этом сообщают источники.

«45 тысяч осколочно-фугасных снарядов будут отправлены вместе с самоходными гаубицами AS-90 в Польшу. Там украинские силы будут обучены их использованию и обслуживанию перед отправкой», — приводит информацию собеседников британское издание Daily Express.

AS-90 — британская самоходная артиллерийская установка, 1992 по 1995 год было выпущено 179 штук. AS-90 сменили в армии Британии все остальные типы артиллерии, за исключением легких буксируемых гаубиц L118 и РСЗО.

Великобритания, как и другие страны Евросоюза и США активно поддерживает Украину финансированием и поставками оружия для борьбы с Россией, пишет Nation News. Кроме того, на территорию, где РФ проводит спецоперацию, приехали иностранные наемники, в том числе из Великобритании. Некоторые из них попали в плен к российским солдатам.

По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, Британия обучает украинских военных обращаться с новым вооружением. Все это происходит, как правило, на территориях других стран. Премьер-министр также пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжить поставлять вооружения и бронетехнику.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ. Украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

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