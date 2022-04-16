Борис Джонсон пообещал продолжить оказывать Киеву военную помощь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжить поставлять вооружения и бронетехнику. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.
«[Борис Джонсон] заявил, что Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, в том числе бронетехнику, в ближайшие дни», — говорится в пресс-релизе правительства Британии. Также отмечается, что британский премьер-министр проинформировал Владимира Зеленского о новых санкциях со стороны Лондона, вступивших в силу на прошлой неделе.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. В свою очередь, со стороны Украины действуют иностранные наемники, а также государству поставляет оружие ряд европейских стран, в том числе США. 13 апреля в администрации президента США сообщили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 800 млн долларов. Москва направила ноту протеста по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая Штаты. Это подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.