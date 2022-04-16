16 апреля 2022

Борис Джонсон пообещал продолжить оказывать Киеву военную помощь

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Официальный сайт президента Украины. Москва, джонсон борис, зеленский владимир
Борис Джонсон пообещал Владимиру Зеленскому продолжить оказывать Украине военную помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжить поставлять вооружения и бронетехнику. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.

«[Борис Джонсон] заявил, что Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, в том числе бронетехнику, в ближайшие дни», — говорится в пресс-релизе правительства Британии. Также отмечается, что британский премьер-министр проинформировал Владимира Зеленского о новых санкциях со стороны Лондона, вступивших в силу на прошлой неделе.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. В свою очередь, со стороны Украины действуют иностранные наемники, а также государству поставляет оружие ряд европейских стран, в том числе США. 13 апреля в администрации президента США сообщили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 800 млн долларов. Москва направила ноту протеста по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая Штаты. Это подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжить поставлять вооружения и бронетехнику. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства. «[Борис Джонсон] заявил, что Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, в том числе бронетехнику, в ближайшие дни», — говорится в пресс-релизе правительства Британии. Также отмечается, что британский премьер-министр проинформировал Владимира Зеленского о новых санкциях со стороны Лондона, вступивших в силу на прошлой неделе. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. В свою очередь, со стороны Украины действуют иностранные наемники, а также государству поставляет оружие ряд европейских стран, в том числе США. 13 апреля в администрации президента США сообщили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 800 млн долларов. Москва направила ноту протеста по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая Штаты. Это подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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