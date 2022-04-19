Британия пожаловалась на проблемы из-за попавших в плен наемников

В Британии рассказали о проблеме из-за попавших в плен военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Попавшие в Донбассе в плен британские наемники и предложение обменять их на украинского политика Виктора Медведчука стало сложной дилеммой для правительства Великобритании. Об этом рассказал бывший дипломат, член Палаты лордов Питер Рикеттс.

«Это создало действительно сложную проблему для правительства. Британским гражданам настоятельно рекомендовали не ездить на Украину и сказали, что правительство не сможет помочь, если они попадут в сложную ситуацию», — приводит его слова телеканал Sky News.

По его мнению, два пленных британца, просивших премьер-министра Бориса Джонсона обменять их на задержанного Медведчука, говорили под давлением. «А Россия использует удобную возможность, чтобы вынудить правительство Великобритании оказать давление на президента Зеленского», — сказал Рикеттс, добавив, что окончательное решение останется за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчук был задержан на Украине в середине февраля. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности его обмена на военнослужащих Украины, попавших в плен к военным РФ. С аналогичной просьбой выступала жена Медведчука. Однако в Кремле отказались от обмена, заявив, что украинский политик не является гражданином РФ. Позднее два пленных британца в эфире телеканала «Россия 1» попросили Бориса Джонсона обменять их на задержанного.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.

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