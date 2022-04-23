23 апреля 2022

В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в квартире. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, последствия, взрыв, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
По предварительным данным, пострадала хозяйка квартиры Фото:

В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа на улице Пархоменко, 40. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Взрыв произошел в 17 квартире на пятом этаже. Нам повезло, что нас не было дома на момент взрыва», — передает очевидец, живущий в этом подъезде. По предварительным данным, инцидент произошел в 19:30 по местному времени. Пострадала пенсионерка. Ее доставили в реанимацию.

«Инцидент произошел из-за утечки газа», — приводит слова сотрудника МЧС очевидец. В квартире выбиты все окна. Также от взрыва на стадион школы №45 вылетел балкон. В некоторых квартирах треснули стены, разбились окна.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с пресс-службой МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

После взрыва в некоторых квартирах вылетели окна
Фото:
От взрыва в квартире на территорию школы №45 вылетел балкон
Фото:
Вот так выглядит дом после взрыва газа в квартире
Фото:

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В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа на улице Пархоменко, 40. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Взрыв произошел в 17 квартире на пятом этаже. Нам повезло, что нас не было дома на момент взрыва», — передает очевидец, живущий в этом подъезде. По предварительным данным, инцидент произошел в 19:30 по местному времени. Пострадала пенсионерка. Ее доставили в реанимацию. «Инцидент произошел из-за утечки газа», — приводит слова сотрудника МЧС очевидец. В квартире выбиты все окна. Также от взрыва на стадион школы №45 вылетел балкон. В некоторых квартирах треснули стены, разбились окна. Корреспондент URA.RU попытался связаться с пресс-службой МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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