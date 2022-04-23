По предварительным данным, пострадала хозяйка квартиры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа на улице Пархоменко, 40. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Взрыв произошел в 17 квартире на пятом этаже. Нам повезло, что нас не было дома на момент взрыва», — передает очевидец, живущий в этом подъезде. По предварительным данным, инцидент произошел в 19:30 по местному времени. Пострадала пенсионерка. Ее доставили в реанимацию.

«Инцидент произошел из-за утечки газа», — приводит слова сотрудника МЧС очевидец. В квартире выбиты все окна. Также от взрыва на стадион школы №45 вылетел балкон. В некоторых квартирах треснули стены, разбились окна.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с пресс-службой МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

После взрыва в некоторых квартирах вылетели окна Фото: очевидец, находящийся на месте событий

От взрыва в квартире на территорию школы №45 вылетел балкон Фото: очевидец, находящийся на месте событий

Вот так выглядит дом после взрыва газа в квартире Фото: очевидец с места событий