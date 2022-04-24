В мире поставлен рекорд по военным расходам

25 апреля 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

Исследование показало, что мировые военные расходы в 2021 году впервые превысили 2 $ трлн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военные расходы за 2021 год в мире превысили рекордные 2 трлн долларов. В докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира отмечается, что странами с самыми большими военными бюджетами стали США, Китай, Индия, Великобритания и Россия. «Общий объем военных расходов стран мира за 2021 год составил 2,113 $ трлн. До этого 2-триллионная отметка ни разу не превышалась. Пятерка стран с самыми большими военными бюджетами состоит из США, Китая, Индии, Великобритании и России. На них приходится 62% мировых расходов», — сообщает ТАСС со ссылкой на доклад. Помимо этого, предыдущий год стал седьмым подряд по росту ассигнований на военные нужды. «Даже на фоне экономических последствий пандемии COVID глобальные военные расходы достигли рекордного уровня», — подытожили там. Ранее полковник запаса РФ, военный эксперт Александр Жилин заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) намерен втянуть Россию в новую гонку вооружений. В 2021 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, чтобы оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России. Также в Североатлантическом альянсе объявили готовность ответить на военные действия против Китая, пишет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Военные расходы за 2021 год в мире превысили рекордные 2 трлн долларов. В докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира отмечается, что странами с самыми большими военными бюджетами стали США, Китай, Индия, Великобритания и Россия. «Общий объем военных расходов стран мира за 2021 год составил 2,113 $ трлн. До этого 2-триллионная отметка ни разу не превышалась. Пятерка стран с самыми большими военными бюджетами состоит из США, Китая, Индии, Великобритании и России. На них приходится 62% мировых расходов», — сообщает ТАСС со ссылкой на доклад. Помимо этого, предыдущий год стал седьмым подряд по росту ассигнований на военные нужды. «Даже на фоне экономических последствий пандемии COVID глобальные военные расходы достигли рекордного уровня», — подытожили там. Ранее полковник запаса РФ, военный эксперт Александр Жилин заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) намерен втянуть Россию в новую гонку вооружений. В 2021 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, чтобы оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России. Также в Североатлантическом альянсе объявили готовность ответить на военные действия против Китая, пишет RT.