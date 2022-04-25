ЯНАО и ХМАО попали в десятку регионов без проблем с кредитами

Ямал занял первое место, Югра — седьмое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЯНАО и ХМАО попали в топ рейтинга кредитного благополучия регионов по итогам февраля. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

«Первую десятку индекса кредитного благополучия населения субъектов РФ возглавили ЯНАО, Сахалинская область, НАО, Чукотка, Москва, Магаданская область, ХМАО, Мурманская область, Якутия и Камчатка. Документ составлен на основе информации ЦБ РФ и Росстата на 1 марта 2022 года», — сообщили «Известия».

При оценке региона учитывается кредитная нагрузка, уровень зарплат и минимальная стоимость жизни. В ФоРГО уточнили, что в сравнении с началом года общая сумма выданных кредитов уменьшилась, а доля просроченной задолженности возросла.

Ранее URA.RU писало, что Свердловская, Тюменская области и ХМАО вошли в топ-10 субъектов РФ с наиболее высоким уровнем благосостояния. Расчеты сделало кредитное рейтинговое агентство на основе данных 2020 года.