ЯНАО и ХМАО попали в десятку регионов без проблем с кредитами

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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, город салехард
Ямал занял первое место, Югра — седьмое Фото:

ЯНАО и ХМАО попали в топ рейтинга кредитного благополучия регионов по итогам февраля. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

«Первую десятку индекса кредитного благополучия населения субъектов РФ возглавили ЯНАО, Сахалинская область, НАО, Чукотка, Москва, Магаданская область, ХМАО, Мурманская область, Якутия и Камчатка. Документ составлен на основе информации ЦБ РФ и Росстата на 1 марта 2022 года», — сообщили «Известия».

При оценке региона учитывается кредитная нагрузка, уровень зарплат и минимальная стоимость жизни. В ФоРГО уточнили, что в сравнении с началом года общая сумма выданных кредитов уменьшилась, а доля просроченной задолженности возросла.

Ранее URA.RU писало, что Свердловская, Тюменская области и ХМАО вошли в топ-10 субъектов РФ с наиболее высоким уровнем благосостояния. Расчеты сделало кредитное рейтинговое агентство на основе данных 2020 года.

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ЯНАО и ХМАО попали в топ рейтинга кредитного благополучия регионов по итогам февраля. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). «Первую десятку индекса кредитного благополучия населения субъектов РФ возглавили ЯНАО, Сахалинская область, НАО, Чукотка, Москва, Магаданская область, ХМАО, Мурманская область, Якутия и Камчатка. Документ составлен на основе информации ЦБ РФ и Росстата на 1 марта 2022 года», — сообщили «Известия». При оценке региона учитывается кредитная нагрузка, уровень зарплат и минимальная стоимость жизни. В ФоРГО уточнили, что в сравнении с началом года общая сумма выданных кредитов уменьшилась, а доля просроченной задолженности возросла. Ранее URA.RU писало, что Свердловская, Тюменская области и ХМАО вошли в топ-10 субъектов РФ с наиболее высоким уровнем благосостояния. Расчеты сделало кредитное рейтинговое агентство на основе данных 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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